Una famosa astróloga dice que el hijo que espera Meghan Markle no es de Harry

Todo un escándalo (Éste es el nuevo apodo y la cruel crítica a Meghan Markle).

La alteza real británica ya tiene una nueva pareja millonaria y no solo por la cantidad de dinero, sino por la de millones de seguidores que han conseguido con su estrenada red social (La nueva traición a Meghan Markle: su familia vendió "la primera foto de su vida").

Meghan Markle y el Príncipe Harry están a punto de convertirse en papá y para guardar todos los momentos del pequeño han decidido inaugurar una cuenta de Instagram (Por qué el bebé de Meghan Markle deberá declarar sus impuestos en Estados Unidos).

Esta era muy esperada por todos los fans de la pareja. En menos de unos minutos la primera y única publicación hasta el momento ha alcanzado los 2,6 millones, según recoge Christian Morales en dg.

Los Duques de Sussex le hacen la competencia a Kate Middleton y el príncipe Guillermo. Es sorprendente que justo al abrirse la nueva cuenta, la de su hermana bajase en número de seguidores considerablemente. Al parecer interesa mucho más Markle que Middleton.

Sin duda los supuestos rumores de cuernos entre la pareja les habría perjudicado socialmente. Se rumorea que Meghan y Harry estarían muy enfadado con Guillermo por la supuesta infidelidad de este a Kate. De momento nadie se pronuncia al respecto. Ni confirman ni desmienten la noticia.

Lo último del bebé de Meghan Markle y el príncipe Harry https://t.co/QlX0NeNReI — Tenerife Week (@tenerifeweek) 21 de abril de 2019

La relación entre Kate Middleton y el Príncipe de Guillermo no es tan idílica como hacen creer. Al parecer la esposa del príncipe se habría enemistado con Rose Hanbury, para ella una auténtica rival. Por este motivo ha decidido tejer un distanciamiento.

Esto no le sentó nada bien a Guilermo, ya que él se llevaba muy bien con el marido de esta vecina aristócrata. Todo esto tiene una respuesta.

Según cuenta una periodista especializada en la corona de Reino Unido, Will habría sido infiel a Kate con Rose Hanbury y esto habría sido la causa de un distanciamiento entre ellos y su hermano Harry.

Este es un rumor que corre por los círculos periodísticos cercanos a los Windsor. Esta noticia se habría filtrado y no la han podido evitar. Se descubre que Kate Middleton y Guillermo no son una pareja tan ideal como hacen creer a la prensa y a los conciudadanos.

Al parecer habrían superado este episodio de su vida típico de muchas relaciones. No obstante querían evitar a toda costa que esto se supiese y quedara en el olvido, pero no lo han podido evitar. Al principio querían hacer creer que solo era una mala relación entre aristócratas. La intención de Kate es apartar a Guillermo de Rose. Ya no deja que se junten en su círculo de amistades. No quiere que vuelva a suceder lo mismo.

Esto no le sentó nada bien a Guilermo, ya que él se llevaba muy bien con el marido de esta vecina aristócrata. Todo esto tiene una respuesta. Según cuenta una periodista especializada en la corona de Reino Unido, Will habría sido infiel a Kate con Rose Hanbury y esto habría sido la causa de un distanciamiento entre ellos y su hermano Harry.

Este es un rumor que corre por los círculos periodísticos cercanos a los Windsor. Esta noticia se habría filtrado y no la han podido evitar. Se descubre que Kate Middleton y Guillermo no son una pareja tan ideal como hacen creer a la prensa y a los conciudadanos.

Al parecer habrían superado este episodio de su vida típico de muchas relaciones. No obstante querían evitar a toda costa que esto se supiese y quedara en el olvido, pero no lo han podido evitar. Al principio querían hacer creer que solo era una mala relación entre aristócratas. La intención de Kate es apartar a Guillermo de Rose. Ya no deja que se junten en su círculo de amistades. No quiere que vuelva a suceder lo mismo.

Estos rumores tienen un inicio. Todo empezó cuando un usuario de la famosa red del pájaro azul publicó una fotografía donde se puede ver a dos personas besándose en una discoteca. No se les ve el rostro, aunque muchos aseguran que esa persona es el príncipe William con una amiga. El parecido es indudable, pero poco probable que estén en un local público a los ojos de todo el mundo. Se supone que lo que menos querrían es hacer pública la relación.

Tal vez estos rumores se hubiesen olvidado si no fuese porque poco después Kate Middleton ordenó que David y Rose fuesen excluidos de cualquier evento real. Desde hace unos meses se especula sobre una rivalidad entre ambas y una muy mala relación.

Esta era la foto que se filtró de la pareja de amigos íntimos en un local. Sin embargo lejos de lo que creía la gente el príncipe no es ese que aparece en primer plano sentado y hablando con una chica. Él es el que está al lado de todo como susurrándole algo a otra mujer que sería la famosa Rose Hanbury. Estas son las fotos de la polémica que han desatado todo tipo de rumores.

Sin embargo Rose no es la única enemiga de Kate. Al parecer la lista de pretendientas de William es muy extensa. Cuando el dque se separó de Middleton, se rumorea que este mantuvo un breve romance con una joven aristócrata, Isabella Calthorpe. Es la hermana de Cressida, expareja del príncipe Harry. Por contra se lleva muy bien con las primas del joven.

Según apuntan algunos medios meses después de anunciar su compromiso con Kate, William intentó reconquistar a Isabella. "Él estaba muy enamorado quería estar con ella. Se lo propuso un montón de veces pero, pese a que Isabella estaba soltera, ella le respondió que no estaba interesada porque sería demoledor para su carrera como modelo", precisó una fuente de la Familia Real.

No son unos cuernos ya que la conoció antes de salir con Kate, pero el William tuvo un romance en la Universidad con Carly Massy. "No fue amor a primera vista. De hecho, primero fuimos amigos. Él estaba con alguien y yo estaba también de novia", confirmó Middleton al anunciar su compromiso.

"Estaban jugando al ‘yo nunca' en un bar. Cuando le tocó a Carly, ella dijo: ‘Nunca salí con dos personas que están en esta sala'. Ella sabía que William era el único del grupo que iba a tener que tomar, dado que había salido con ella y que en ese momento ya estaba con Kate. Lo más humillante es que Kate estaba sentada al lado y se sintió muy humillada", recordó un compañero de la Universidad.

Los Duques de Sussex arrasan en Reino Unido y como no en Instagram. En una semana han multiplicado sus millones de seguidores y se ha convertido en una de las cuentas más seguidas. Desde luego Meghan Markel ha demostrado ser mucho más interesante que Kate Middleton. Ni con su lío de cuernos los medios de comunicación se interesan por ella. Todas las miradas están puestas en el inminente nacimiento del hijo de los duques. Baby Sussex a la vista. Sale de cuentas este mes así que el parto puede darse en cualquier momento.

Todavía no se ha desvelado el hospital donde dará a la luz Markle y eso es porque la joven se estaría planteando la posibilidad de tenerlo en casa. La semana pasada los duques dejaron el Palacio de Kensington para trasladarse al Frogmore Cottage. De esta forma seguiría los pasos de Isabel II, la reina dio a luz a sus cuatro hijas en casa. Cuentan con la ventaja de la privacidad total. De momento tienen miedo de realizar esta idea por la edad de Markle, que aún no ser mayor ya tiene 35 años y si el parto se complica podría ser peligroso para ella.

Cuando tenga a su pequeño le tocará recuperar su figura a la que tiene tan bien acostumbrados a sus seguidores. Algunas fotos de su pasado se han viralizado por google. Meghan Markle ha interpretado en el cine escenas de alto voltaje. Muy subidas de tono. Ahora las querrían esconder, pero ni tan siquiera ellos pueden con internet. Además, la exactriz estaría metida en un gran apuro. Un productor de cine para adultos asegura tener un vídeo íntimo de la Duquesa de Sussex. Esto no lo permitirá nunca alguien como la reina Isabel II.

No han querido desvelar si es niño o niña, aunque todos los rumores apuntan a una niña. Seguro que ellos ya tienen pensados los nombres. Mientras tanto lo llaman cariñosamente little bump, es decir, pequeño bulto. Aunque también lo han llamado baby sussex. De momento se quedará con este nombre hasta que nazca y falta muy poco para ello.

Meghan Markle y el Príncipe Harry rompieron con todas las leyes establecidas de la corona británica. Su enlace no gustó a todos, pero estaban completamente enamorados. Después de casarse, el año pasado, cinco meses después anunciaron la llegada de su sucesor.

Mohni Vidente, la famosa astróloga, vuelve a crear una nueva polémica por la que podría ganarse una demanda. Según sus dotes adivinatorios el hijo que espera Meghan Markle no es del príncipe Harry. Muchos se plantean que pasaría si esto pudiese ser cierto. "Lleva más cuernos que Kate Middleton", escriben en redes.

"El primogénito de los Duques de Sussex ha dado mucho de qué hablar, ya que se ha conocido que los padres no tendrán la custodia legal del bebé, y también lo que ha predicho Mhoni Vidente, el pequeño podría no ser hijo del príncipe Harry".

También ha revelado que pronto habrá sucesor al trono y no porque Isabel II vaya a despedirse para siempre, sino porque se encontrará muy enferma y no le quedará más remedio que abdicar. Algo que estaría deseando el Príncipe Carlos.

Pero esta no es la única sorpresa. El Príncipe William y Kate Middleton continuarán discutiendo por esta última polémica y terminaran tomando caminos separados.