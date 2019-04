La terrible foto de Britney Spears saliendo del psiquiátrico

Muy malos momentos para la artista. Los fans de Britney Spears están muy preocupados. La cantante no pasa por uno de sus mejores momentos. La joven ha salido por fin del centro psiquiátrico en el que llevaba ingresada varios meses por culpa de la ansiedad que le ha causado la enfermedad de su padre. El progenitor sufre problemas en los intestinos y el colon. Según parece es irreversible, según recoge Christian Morales en dg y comparte Paula Dumas para PD.

De momento esto no es una salida definitiva. La joven todavía no ha recibido el alta. Simplemente se le ha autorizado para que pueda disfrutar del día de Pascua con su pareja, Sam Asghari. Los paparazzis y seguidores de la artista estaban muy pendientes de esta momento y las fotos no son para nada dignas de ver.

Spears no luce un buen aspecto. Con el pelo desaliñado y sin lavar, sin maquillaje y con la mirada completamente perdida. Así salió la cantante del centro psiquiátrico. Esta foto evidencia el mal momento por el que pasa la artista. Sus seguidores están muy preocupados porque creen que estar ingresada no le está ayudando en absoluto. Ellos pensaban que saldría recuperada y no es así. Todo lo contrario. Está peor que cuando entró. "Asusta más que Justin Bieber", dicen sus seguidores comparándola con la foto del artista.

Hay que tener en cuenta que su ingreso fue totalmente voluntario por no poder ella sola asumir esta problemática. Así que ella tiene la decisión final de volver o terminar la recuperación en casa. Lo que si es seguro es que queda mucho tiempo por delante para volver a ver brillar a la princesa del pop. Una de las artistas más aclamadas en todo el mundo.