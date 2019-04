Amores: Manu Tenorio, enamorado descubre que cosas 'le aguanta' su mujer Silvia Casas

Han pasado ocho meses desde que Manu Tenorio sufirera un terrible accidente doméstico por un cortacircuito que podría haber sido todavía peor. El cantante de la primera edición de Operación Triunfo recibía una descarga de más de 400 vatios sufriendo grandes quemaduras a lo largo de su cuerpo. El artista tuvo que ser ingresado de urgencia e intervenido para ir recuperándose de tal grave incidente.

Ahora el marido de Silvia Casas vive todavía más la vida y ha disfrutado en familia del parque temático de PortAventura World, aunque asegura que siempre ha tenido una actitud muy positiva ante las adversidades.

Tenorio que acaba de cumplir 44 años el pasado de abril no pierde la esencia del disfrute como un niño aunque asegura que él es de atracciones más tranquilas. Su adrenalina está en el escenario y su compañero de juego es su hijo Pedro con el que no ha dudado en ver quién ganaba más puntos recogiendo galletas junto a Coco en la nueva atracción Sesame Street del parque temático situado en Salou.

Como buenos chicos, tampoco han podido perderse las atracciones de Ferrari Land en las que compartir coche.

Aunque siempre se ha mostrado muy accesible a la prensa, sin embargo, hay muchas cosas que no conocemos de Manu Tenorio... Al hablar con él artista sevillano demuestra su sensibilida y qué le pasa por la cabeza a un artista cuando está fuera del escenario.

P: Bueno, cuéntame ¿cómo ha sido venir aquí a PortAventura?

MT: Una experiencia maravillosa. No es la primera vez que veníamos. Vinimos hace un par de años. Lo pasamos muy bien porque está lleno de experiencias de aventuras para todas las edades, para niños, para mayores y en esta ocasión volvemos a repetir porque estamos estrenando una nueva atracción.

P: ¿Cómo es montarse con el pequeño? ¿Cómo se lo pasa Pedrito?

MT: Ha sido muy chulo porque aparte se pone un poco a prueba para ver si le da miedo o no... Pero le ha encantado Sesame Street, ha sido una experiencia muy bonita.

P: ¿Eres de sensaciones fuertes?

MT: La verdad es que para el Dragon Khan y atracciones así, todavía no estoy preparado psicológicamente porque son muchas tela para mí. Yo no tengo edad de esas cosas. La verdad que eso de bajarme con el estómago en la garganta no es de lo que más me gusta, la verdad.

P: Estamos más con el subidón de adrenalina cuando salimos escenario...

MT: Sí, por supuesto. Y sobre todo es adrenalina bastante más controlada, la verdad.

P: Han pasado años desde que te conocimos. ¿Qué sientes cada vez que sales al escenario?

MT: Yo, la verdad lo que siento es mucha gratitud. Todavía me parece un milagro poder vivir de algo que para ti es una vocación que es a lo que te sale de manera natural y hacer de ello tu forma de vida sigo viéndolo como un milagro.

P: ¿Es complicado? ¿Duro?

MT: Todo lo que merece la pena e esta vida muy requiere un trabajo, requiere un esfuerzo, requiere una dedicación.

Y lo que pasa es bueno, porque la recompensa es tan fascinante que todavía uno sigue persiguiendo esas sensaciones, ¿no? Y no se te hace duro por más trabajo que haya que hacer.

P: ¿De dónde coges la inspiración?

MT: Siempre pienso que la inspiración es una ventana abierta con vistas al mar y por esa ventana entra mucha luz, muchos colores, muchas sensaciones, muchas emociones y siempre hay que tenerla abierta, ¿no? Y unas canciones hablan una cosa y otras de otras. Y bueno, la inspiración viene a su capricho...

P: ¿Has cambiado desde que eras un adolescente saliendo en OT?

MT: En esencia procuro ser el mismo, porque siempre pienso que si con mis defectos y virtudes he llegado hasta aquí, la fórmula para seguir es mantenerse lo más sencillo posible.

MANU TENORIO, MUY ENAMORADO DE SU MUJER SILVIA: "LA ADMIRO MUCHO Y BRILLA POR SUS PROPIAS CUALIDADES"

P: A tu lado tienes a Silvia, ¿qué te aporta ella?

MT: Es una mujer de la que yo aprendo mucho. Sobre todo una mujer que para empezar la admiro mucho porque yo creo que gran parte del amor y de la base del amor está en admirar mucho a la persona que tienes al lado. Silvia es una mujer muy comprometida con nuestro proyecto de vida en común.

Es una tía, que brilla mucho por sus propias cualidades y, sobre todo, aporta mucho amor, mucho cariño, que es lo principal para tirar hacia adelante.

MANU TENORIO DESCUBRE QUE COSAS LE AGUANTA SU MUJER SILVIA CASAS

P: ¿Y qué es lo que tiene que aguantar?

MT: Que soy muy pesado. Los artistas somos muy pesados, muy intensitos, siempre estamos en un tobogán emocionalmente. A veces estamos exultantes y hay veces que no se nos ve y estamos por debajo de nuestra posibilidades y estamos muy ensimismados en nuestras cosas y son muy intensitos.

La verdad que alguna vez incluso acabo muy agotado de mi mismo (se ríe).

P: ¿Y qué te dices?

MT: Me miro al espejo y me digo: "¡Qué pesao eres hijo!" y entonces intento distraerme con otra cosa y no encerrarme en mi historia.

MANU TENORIO: "MI HIJO PEDRO ME SACA DE MIS COSAS Y SE AGRADECE MUCHISIMO"

P: Y Pedro, tu hijo, ¿qué te aporta?

MT: Me aporta mucha alegría de vivir y muchísima energía. Este hombre me me despierta muchísimo y cuando estoy perdido y ensimismado en mis cosas, me saca de un plumazo fuera de mis cosas y se agradece muchísimo que lo saquen a uno de su maremagnum. Es un figura.

P: ¿Cómo llevas tu recuperación después del incidente del cortocircuito?

MT: Va bien, va bien. Realmente ha sido un shock, bastante intenso lo que sufrí pero bueno, la verdad que con el apoyo de mi familia y también con la actitud positiva que he tenido y los profesiones del hospital de La Paz que ha sido un equipo fabuloso de propiedades. Superándolo.

P: ¿Al final llegaste a saber lo que sucedió porque comentaste que ibas a intentar averiguarlo?

MT: Sabes no he querido invertir tiempo ni recursos en seguir indagando. He intentando invertir el tiempo en algo operativo y pensé que lo más práctico era invertirlo en mi trabajo, en mi nuevo disco que saco en un par de meses, en el single que saqué hacer un par de meses... Pensé en no invertir mi energía en seguir removiendo lo que pasó porque quería que me iba a llevar a ningún lado.

P: ¿Fue al tocar unos cables?

MT: Fui a comprobar, a ver por qué no había luz y cuando subí los plomos aquello estalló. Eran los de fuera de mi casa que hay más de 400 vatios. Menos mal que no me dio directamente a mí. A mí lo que me dio, digamos, la onda expansiva. Si me llega a dar la descarga directamente me había dejado...

P: ¿Ha sido un volver a revivir como le pasó a Raphael que siempre celebra dos cumpleaños desde su transplante de hígado?

MT: Bueno, sí, aunque tampoco mucho porque yo siempre he sido de actitud muy, muy positiva en la vida y siempre he sido muy agradecido con los que tengo, ¿no? Pero bueno, sí que valoro muchísimo todo lo que tengo alrededor, me parece que es fabuloso.

Y sobre todo la conciencia de que la vida es mucho más casual.

P: Sí, es que a veces no nos damos cuenta que la vida en un segundo se te va.

MT: Cuando me preguntan: "Pero, ¿cómo fue?" Digo: "Fue un accidente". Y la palabra accidente contiene eso, que es algo fortuito, que te puede pasar en un momento dado y que sin razón alguna te ocurre y se te cruza la vida.