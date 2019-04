¿Sabes qué opina Paula Echevarría sobre la nueva relación de David Bustamante?

Existía mucha expectación sobre su opinión al respecto. Justo cuando se ha cumplido un año del polémico y mediático divorcio entre David Bustamante y Paula Echevarría, parece que los dos han dado carpetazo a cualquier vínculo emocional entre ambos. Si bien las informaciones surgidas a raíz de la separación apuntaban a que el artista era el que peor había superado la ruptura, él mismo publicó esta misma semana una imagen junto a la bailarina Yana Olina, confirmando lo que ya era un secreto a voces, según recoge ABC y comparte Paula Dumas para PD.

Hoy, la actriz ha acudido a un evento de cosmética en el que no ha podido evitar las preguntas de la prensa acerca de su nueva relación: «Sí que he visto la foto de David», confirma. «Yo no soy nadie para opinar sobre esa relación, al igual que no consideraría que él tuviera que opinar sobre la mía», sentencia tajante según recoge Europa Press, en referencia a su noviazgo con el futbolista Miguel Torres.

Como siempre, Echevarría ha destacado que lo más importante para ambos es Daniella, la hija que tienen juntos: «Los dos hemos formado parte de la vida del otro durante unos años y vamos a tener algo en común toda nuestra vida. Pero a partir de ahí, lo que él tenga o lo que yo tenga...», deja caer.