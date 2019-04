Este vídeo de Robert Smith despreciando a la monarquía se ha vuelto viral

Robert Smith nuevamente se ha vuelto un tema viral en las redes sociales, pero esta vez no tiene que ver con la inclusión de The Cure en el Rock & Roll Hall Of Fame o el nuevo álbum del grupo, según recoge Doris Salazar en tonica y comparte Paula Dumas para pd.

Fans del legendario músico desentarron una entrevista de 2012 con medios franceses, donde Smith manifestaba el disgusto que siente por la monarquía británica y su posición en contra del privilegio hereditario.

"¡Cualquier tipo de privilegio hereditario, es simplemente incorrecto! No es solo anti-democracia, es inherentemente incorrecto", explicó el cantante inglés. "Lo que me molesta, es que algunas personas a las que realmente he admirado a lo largo de los años, reciben una recompensa de la Familia Real, de la monarquía hereditaria, y la toman, y se convierten en Lord or Sir", continuó.

"Porque cómo se atreven a presumir que podrían darme un honor. Soy mucho mejor que ellos, nunca han hecho nada, son jodidos idiotas", finalizó.

La podición de Robert Smith contra la monarquía de su país ha sido compartida por otros famosos artistas británicos anteriormente, entre los que han rechazados honores de la Familia Real incluyen: David Bowie, Roald Dahl, Lucian Freud, además de que John Lennon devolvió su título de MBE en 1969.