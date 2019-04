Este hombre intenta abrir una cerveza con su ombligo y el desenlace es asqueroso

El supuesto truco fue muy criticado. En Facebook se compartió un video en el que un hombre ebrio intentó abrir una cerveza con su ombligo, pero lejos de provocar la admiración en las redes sociales, miles de usuarios lo empezaron a criticar, según recoge larepublica y comparte Paula Dumas para pd.

En la grabación que se compartió en Facebook se muestra al hombre con cerveza en mano llevando a cabo un increíble truco que le permitiría a él y sus amigos continuar con su faena de ‘tragos', pero lo que nunca imaginó es que sería blanco de críticas.

El hombre vestido con una camiseta coloca la cerveza en su ombligo, mueve su cuerpo de manera circular y lo destapa en cuestión de minutos. La peculiar escena ha provocado que el video de Facebook consiga más de 50 mil reproducciones en tan solo horas de su publicación.

Sin embargo, el truco de hombre ebrio no terminó con la extracción de la tapa metálica de la cerveza, sino que se atrevió a mover el cuerpo para que su ombligo termine expulsando por los aires el objeto. En el video de Facebook se escucha a lo lejos los gritos de aprobación de sus amigos, quienes no dudan en celebrar el épico momento.

Por tal motivo, miles de usuarios en Facebook no se quedaron con los brazos cruzados y arremetieron contra el hombre que hizo el ridículo bajo los efectos del alcohol. "Terribles cosas que uno tiene que ver en las redes sociales", además fue considerado de mal ejemplo para los más jóvenes. "Ese hombre 'asqueroso' no se da cuenta que está haciendo el ridículo y además no ayuda a las nuevas generaciones", frases que se pudo rescatar de las redes sociales.