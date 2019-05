Chico despistado quiso invitar a una chica para su graduación, se equivoca de casa y pasa esto…

¡Cosas que pasan!. Triste final. En Facebook se compartió un video que ha dejado sorprendidos a miles de usuarios, debido a la historia de una joven distraído, quien quería invitar a una bella chica a su fiesta de graduación, pero terminó equivocándose de casa, lo cual ya se ha vuelto viral rápidamente, según larepublica.

¿Qué ocurrió? Tal como muestran las imágenes del video viral, un joven estadounidense de nombre Austin Mousa de 17 años, planeó una invitación ideal para la bella chica, Hannag Masluk, pero terminó protagonizando un terrible blooper que se volvió tendencia en Facebook.

Este divertido video fue compartido por la cuenta en Twitter de Austin Mousa, el recién graduado, quien difundió la publicación con una curiosa descripción que hizo reír a los internautas. "Solo yo podría estropear ir a la casa de una chica para invitarla a la graduación", indicó.

El chico de Estados Unidos terminó en la casa equivocada, ya que la chica quien salió de la vivienda era una extraña, quien se sorprendió al verlo. Finalmente, el muchacho pudio tener un final feliz, pues sus compañeros de la escuela lo ayudaron a encontrar la vivienda de Hannah.

Only I could mess up going to a girl’s house to ask her to prom @hannahhmaslukk pic.twitter.com/YsXqIx4HyH