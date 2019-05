La doctora Carla Barber le lanza una pulla a su exmarido en su última foto de Instagram

La doctora de medicina estética y ex Superviviente Carla Barber, ha subido una foto a su perfil de Instagram en cuyo pie escribe "Sonríele a la vida, valora lo que tienes, no te lamentes por lo que ya no está... sigue adelante, disfruta del camino y de quienes quieran compartirlo contigo; todo pasa por algo".

Tras la confirmación hace escasos días de la ruptura con su exmarido Camilo Esquivel, la "guerrera" -como ella misma se autodefine en sus propias redes- se ha lanzado a subir una foto en bañador, disfrutando de su tierra -Las Palmas- y la mar de tranquila. Sus seguidoras apoyan en comentarios a la canaria, que parece estar disfrutando al máximo de esta reciente soltería.