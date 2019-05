[VIDEO] La asquerosa venganza de esta chica a su novio que no le prestaba atención y sólo tenía ojos para su móvil

La decisión que tomó generó polémica. Un joven chico tuvo una asquerosa lección sin que se percatara y el video de lo que le sucedió se hizo viral en Facebook. Y es que su novia estaba cansada de tratar de llamar su atención, mientras él estaba distraído en su celular, así que ella aprovechó para jugarle una asquerosa broma, según larepublica.

Memebun, la página de Facebook que compartió este video, no reveló muchos detalles sobre el viral, por lo que no se sabe su procedencia; sin embargo, por los rasgos de los protagonistas parece que los jóvenes son chinos, japoneses, coreanos o de otro país asiático.

Sobre lo viral:

Como podrás apreciar en el video, que tiene más de 16 millones de reproducciones en Facebook, la chica está sumamente molesta, ya que su novio no le hace caso, por estar mirando su celular, al parecer está concentrado jugando un videojuego.

Aprovechando que estaba comiendo unas gomitas, la chica planea una cruel venganza que fue grabada por una de sus amigas, quien evitó reírse para que el joven distraído no sospeche nada. ¿Qué fue lo que sucedió? Aquí te lo contamos.

La joven asiática coge una de las gomitas y la introduce a sus fosas nasales, luego lentamente se la acerca a su novio, quien sin despegar la vista de su celular se la come, desatando la risa de su enamorada y de su amiga que grabó el video y lo publicó en Facebook.

Las imágenes publicadas en Facebook provocaron todo tipo de comentarios en las redes sociales, algunos no pararon de reír con el video y apoyaron la venganza de la chica y otros la criticaron duramente, asegurando que ese tipo de bromas no se deben hacer.

"Me parece de mal gusto", "yo terminaría con mi novia si me hace algo así", "lo tiene merecido por no prestar atención", son algunos de los comentarios que los usuarios en Facebook realizaron en este video que se viralizó rápidamente en México, España y Estados Unidos y otros países.