'Operación Triunfo': Alfred García y su 'respuesta' a Amaia que enloquece a sus fans

Han pasado 6 días desde que Amaia revolucionó las redes con su nueva canción llamada El Relámpago.

La navarra también sorprendió a los oyentes del festival murciano WARM UP Estrella de Levante, donde cantó por primera vez sus nuevas composiciones en directo.

Justo en la misma ciudad pero al día siguiente daba un concierto Alfred, y el cantante estrenó un tema inédito titulado La Respuesta. En él resulta casi imposible no ver un mensaje muy directo hacia su exnovia.

Pero Amaia en El Relámpago también parece ser que tiene unos mensajes directos para su exnovio.

"Te miro las fotos pero no le doy al corazón. No quiero hablarte para no volver a lo de antes. No quiero hablarte pero me muero de ganas de verte".

Todos los seguidores de la ganadora de Operación Triunfo saben perfectamente que ella no utiliza mucho las redes sociales, solamente alguna vez para hacer la promoción de sus nuevas canciones o subir algún recuerdo.

Pero, esto no quiere decir que pase de las redes sociales, sino que no las utiliza pero si ve fotos, sigue a personas... Por tanto, es posible que mire las fotos de su exnovio pero no le dé al corazón, tal y como dice su canción.

En cuanto a Alfred, dentro de su gira 1016 Tour, el catalán cantó en la capital murciana y en medio de su concierto dijo:

"Necesito un poco de concentración. Estoy un poco nervioso... Esta canción se llama 'La Respuesta' y espero que os guste mucho. La ha inspirado vuestra tierra".

Se trata de un tema que había compuesto a tan solo unas horas del concierto en la sala murciana. Los presentes no tardaron en ver las referencias al single de Amaia, mientras ella dice "te miro las fotos pero no le doy al corazón", su exnovio cantaba esto:

"Sé que ya ni siquiera me escuchas, pero por si te llega esta canción, aún espero con ansias que me des al corazón".

En la misma canción, el catalán también hace referencia a la Cala Galdana, una playa de Menorca, en la que quizás ellos compartieron momentos de relax y diversión mientras estaban juntos.

Por tanto, la canción parece que da a entender que Amaia y Alfred no se habla, pero el cantante todavía no ha cerrado su corazón a una posible reconciliación.