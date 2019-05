El bochornoso test de cultura general deja en ridículo a los Supervivientes

La gala de Supervivientes de anoche fue uno de esos programas que quedan en el recuerdo; como la de "Winnie Poo" de Miriam Saavedra o la de la bronca monumental entre Laura Matamoros y Alba Carrillo de la pasada edición que por poco finaliza con el abandono de la modelo.

Los participantes realizaron un test de cultura general que determinaría su localización para la próxima semana.

Podría dar la sensación de que al formato le gusta poner en ridículo a sus concursantes, pero lo cierto es que las preguntas que conformaban este cuestionario tenían un nivel tan bajo que todavía no nos explicamos cómo es posible que no acertaran preguntas del nivel de cuáles son los cinco continentes; tampoco resulta muy comprensible la respuesta de Isabel Pantoja a la pregunta ‘¿cómo se llaman los textos que no tienen autor?', a la cual la tonadillera respondió: "populares". Las Azúcar Moreno, por su parte, se quedaron prácticamente en blanco ante la pregunta ‘¿qué estudia la zoología?'.

Todo un clásico de Supervivientes que ha vuelto y a nosotros... nos encanta verlo.