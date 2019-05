El veleta Jorge Javier Vázquez quiere cambiar al ya desgastado Paco por un veinteañero fresquito

Dice un viejo y sabio refrán agropecuario español que 'el caso es tener salud, que las ganas de follar llegan solas' (Amores y Televisión: Jorge Javier Vázquez ha tenido un sueño erótico con Oto Vans).

No es que Jorge Javier Vázquez tenga una salud de hierro, pero tras el susto del ictus que se llevó hace no mucho, ha mejorado mucho y con esa mejoría parecen haberle resurgido las ganas (Jorge Javier Vázquez ya no engaña a nadie con su doble y cambiante discurso).

De casi todo, porque ha visto el 'Rey de la Telebasura' las orejas al lobo, se ha hecho a la fuerza consciente de que estamos aquí de paso y se ha puesto a la tarea de recuperar el tiempo perdido y de llevarse por delante lo que sea (Jorge Javier Vázquez se cabrea a lo bestia para justificar la inmoralidad de 'Sálvame').

El pasado 8 de mayo de 2019, como es habitual, los colaboradores de Sálvame repasaron los mejores momentos de Supervivientes y dieron la última actualidad (Jorge Javier Vázquez deja con 'el culo al aire' a Kiko Hernández con su 'zasca' más sublime).

Lo más importante el acercamiento entre Chelo García Cortés e Isabel Pantoja tras declararse la guerra años atrás.

Sin embargo a Jorge Javier Vázquez le interesa mucho más otro personaje. Su nombre es Oto Vans.

"¿Te quieres creer que ayer, Oto, cuando se bajó de la prueba, se le levantó el bañador y se le vio un testículo y esta noche he soñado salvajamente con Oto?", confesó el presentador ante las risas del público.

"Pues Oto no es tu estilo, hijo mío, perdona que me meta en tu vida privada", reaccionó rápidamente Belén Esteban.

Su amiga no puede creer que le guste alguien como el youtuber.

Desde el primer momento al presentador catalán le ha hecho mucha gracias Oto.

El personaje tiene su historia y quizá lo más llamativo de su pasado es el hecho de que ha ejercido libremente la prostitución.

En una entrevista a David Moreno para 'Morning Glory', soprendió con su sinceridad:

"Sí me he prostituído. No lo había contado nunca. Lo he hecho alguna que otra vez".

Sobre Jorge Javier y lo que le interesa el chico, no hay más que recordar los piropos que le lanzó en la primera gala al saltar del avión. Belén Esteban contestó: "¿Por verle un testículo?".

"Hija mía, llevo dos meses sin ver ni una rótula", replicó el presentador.

Kiko Hernández entró en el divertido debate y preguntó si iba depilado o no.

A lo que Jorge Javier Vázquez, que es guarretre se fija en todos los pequeños detalles dijo: