¿Sabes por qué va al psicólogo la hija de Paz Padilla?

Cada vez es un rostro más popular. Anna Ferrer y Paz Padilla mantienen una relación de lo más cercana. La hija de la televisiva así lo refleja continuamente en sus redes sociales donde, además de un «hobby», reside parte de su trabajo. Y es que, a pesar de estar cursando sus estudios de Economía en la Universidad Carlos III de Madrid, la «influencer» tiene una vida de lo más ajetreada, según ABC.

Así se lo ha confesado a sus seguidores en Instagram con quienes, una vez más, se ha sincerado sobre su vida personal. «Estoy híper agotada en un nivel de intensidad que no os lo imagináis. Solo vengo a deciros que hoy, entre las muchas cosas que he hecho, he ido al psicólogo», soltaba con total naturalidad.

El objetivo de Ferrer no es otro que acabar con los tabúes que rodean el hecho de necesitar la atención un especialista, y normalizar la situación: «Ya os lo había dejado caer alguna vez, no voy mucho,de hecho, hacía mucho que no lo hacía. Voy de vez en cuando y me viene genial, porque igual que voy al dentista, voy al psicólogo».

Además ha querido explicar los motivos que le han empujado a tomar esta decisión: «A veces tengo ansiedad porque vivo en un constante caos y me viene bien para encontrar mi paz». Tal y como deja caer, combinar los estudios con el trabajo e incluso con el nuevo proyecto que ha emprendido junto a su madre, a veces se puede hacer un poco cuesta arriba.