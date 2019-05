El facineroso rapero Pablo Hasel pierde definitivamente la cabeza con asqueroso tuit contra Rubalcaba

No tiene arreglo y está claro que el personaje en cuestión tampoco pretende enmendarse ni redimirse de sus pecados. Es más, disfruta rebozándose en su propia inmundicia moral -La Guardia Civil atrapa al rapero Pablo Hasel, cuando el enaltecedor del terrorismo acudía al recibimiento a un preso del Grapo-.

El personaje en cuestión se hace llamar Pablo Hasel y, supuestamente, es un rapero con bastante querencia a compadrear con el entorno etarra -El proetarra Hasel justifica el asesinato de "opresores" políticos y defiende a los GRAPO en el digital de Escolar-.

De hecho, coincidiendo con el deceso de Alfredo Pérez Rubalcaba, el que fuera ministro de Interior cuando ETA anuncia que deja definitivamente las armas, Hasel ha colgado un asqueroso 'trino' en Twitter donde le acusaba de liderar y de orquestar la llamada 'guerra sucia'. -La insolencia ya no sale gratis: la Audiencia Nacional manda a prisión al rapero Pablo Hasel por enaltecer el terrorismo-.

El rapero sigue metido en líos judiciales por perlas de este calado en su canal de Youtube:

"No me da pena tu tiro en la nuca, pepero", "que alguien clave un piolet en la cabeza de José Bono ", "¡merece que explote el coche de Patxi López !", "es un error no escuchar lo que canto, como Terra Lliure dejando vivo a Losantos " o "pienso en balas que nucas de jueces nazis alcancen".

LOS CACHORROS DE LA CUP, TAMBIÉN JALEAN LA MUERTE DE RUBALCABA

Y como todo lo malo se pega, los llamados cachorros de la CUP, los muy mamarrachos de Arrán, también se han alegrado de la muerte de Rubalcaba y lo han celebrado con un asqueroso tuit donde ponen al que fuera ministro del Interior con la cabeza hacia abajo y a su lado un paquete de cal viva -Los fanáticos de Arran confiesan que se inspiran en el etarra que asesinó a Carrero Blanco para atacar al juez Llarena-.

👋 Hola @PSOE, com que sabem que us agrada molt enterrar a la gent amb cal viva us deixem això per aquí 😉



👉 Fins mai més, Rubalcaba, ministre dels GAL i ferm defensor del terrorisme d'Estat



🙋 Ens veiem a l'infern! pic.twitter.com/nTtxu4QisG