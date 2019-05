Paula Echevarría y su mudanza: "Si Dios quiere, Miguel se vendrá a vivir conmigo"

Paula Echevarría ha regresado esta semana a uno de sus rincones favoritos, Ibiza.

Allí, la actriz ha acudido junto a Sara Carbonero y Ariadne Artiles al desfile de Calzedonia. Un evento único en el que nos habló de cómo va la mudanza a su nuevo hogar.

Y es que la casa que se ha construido Paula Echevarría para vivir con su hija Daniella es muy especial para ella.

Aunque todavía tenga cajas por los pasillos y no tenga mesa donde poner la televisión, la intérprete de Los Nuestros lo ve como las típicas anécdotas que pasan cuando cambias de hogar.

CHANCE: ¿Cómo se presenta el verano?

Paula Echevarría: Pues se presenta tranquilo, disfrutando bastante de mi casita, de mi niña y de todo lo que venga.

CH: ¿Te irás ya mismo?

P.E: Ya estoy viviendo... ¡Bien, por fin!

CH: Lo que ha dado de sí.

P.E: Sí, ha dado de sí porque os empeñáis en que dé de sí, si por mí fuera no os habíais enterado hasta ayer.

CH: Ha sido todo muy rápido.

P.E: Bueno... Me encanta porque estaban diciendo que mi casa ha sido como el parto de la burra. Bueno ha sido un año, lo que pasa es que bueno, se ha hablado tanto de ella que se me ha hecho como diez.

CH: Has jugado al despiste, el día del perfume dijiste aún queda.

P.E: No, dije todavía quedan cosas y todavía quedan pero ya estoy ahí, ya tenía ganas de mudarme y ya estoy ahí.

CH: ¿Con cajas por los pasillos?

P.E: Sí, como Dios manda. Sin mesa para poner la tele, con esas cosas que molan tanto cuando estrenas una casa que se queda de anécdota para el resto de tu vida.

CH: ¿Le has pedido consejo a Miguel en la decoración?

P.E: No me está ayudando una decoradora y está trabajando conmigo mano a mano, bueno o yo con ella que no sé quién está trabajando más en la decoración de mi casa. Pero la verdad es que me encanta las cosas que hace y estoy muy contenta con todo lo que me está ayudando.

CH: ¿Miguel irá a vivir?

P.E: Si Dios quiere claro que sí, el día de mañana, ojalá.

CH: ¿Más planes profesionales?

P.E: Tenía una serie en mayo pero se ha atrasado hasta septiembre y nada, me ha venido bastante bien la verdad para vivir todo este proceso de mudanza sin tener que estar fuera de casa muchas horas y poder ocuparme de ello.

CH: ¿Y la otra casa?

P.E: La otra casa de momento... siempre queréis saber más de lo que sabemos nosotros. De momento ahí está, considero que son cosas muy nuestras, ya veremos cuándo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer.

CH: Todavía queda un proceso largo.

P.E: Largo o corto pero que todavía estamos viendo nosotros qué hacer así que imagínate.

CH: Hay que ponerse de acuerdo.

P.E: No pero no por eso, los dos estamos de acuerdo en todo pero todo lleva un proceso en esta vida.