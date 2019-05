Isa Pantoja: "Lástima que de Omar, yo ni me acuerde nunca"

Isa Pantoja se ha convertido en el 'gran fichaje' del programa de Ana Rosa. La hija de la tonadillera se ha ganado un puestecito como comentarista de realities tanto por las mañanas como por la noches en el programa de Supervivientes.

Isa está encantada con el momento que está viviendo y además si algo ha demostrado, es saber distinguir en cómo vestirse si vas a un programa, si es de mañana o de noche, o si vas por la calle.

Ahora que su madre Isabel Pantoja está participando en Supervivientes junto a su exnovio Omar Montes, el que a su vez fuera guardaespaldas de Kiko Rivera, como desvelara la propia cantante en la isla, Isa hija tiene más que minutos en la tele.

Si en cuanto a su madre se mantiene más discreta aunque ha confesado en la tertulia corazonera de las mañanas que, hay unos personajes como Aneth que sacan más la versión Pantoja y otros sacan la versión más Maribel, en cuanto a Omar Montes lo tiene claro, ha sido punto y final.

"Me alegro de que guarde ese bonito recuerdo de mí. Lástima que yo no me acuerde de él", comentaba sin movérsele ni un pelo a la hija de la Pantoja sobre Omar Montes.

Aunque ha defendido que no le importa su concurso sí que va a apostillar: "No voy a intentar a opinar de su concurso aunque tengo que matizar que todo no ha sido así como él lo cuenta".

Chabelita también ha querido dejar claro que no hubo edredoning durante su participación en Gran Hermano con el que ahora es su pareja, el modelo Asraf Beno, algo que no comparte el que fue su novio, Omar.

Pantoja Martín hija, se muestra con muchas tablas en el plató y sabe que este momento que vive es muy especial: "Ahora mismo estoy tan tranquila y súper bien".