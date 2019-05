Alaska: "Mario Vaquerizo ya ha superado la fase aguda de dolor"

El Parque de Atracciones de Madrid ha celebrado su 50 aniversario por todo lo alto.

Con una impresionante fiesta llena de celebs, el Parque de Atracciones cumplió medio siglo de aventuas y diversión en la capital.

A este evento tan especial no quiso faltar la cantante Alaska que nos habló del estado de salud de Mario Vaquerizo y de como ve ella Supervivientes 2019.

CHANCE: ¿Qué recuerdos te trae el Parque de Atracciones?

Alaska: Me trae todos los recuerdos del mundo, está muy bien que haya una madrina de mi edad, somos esa generación que ya tenía el parque de atracciones de niña, yo llegue a España en el 73, de las primeras cosas que hice fue venir al parque de atracciones pero luego no hay recuerdos de venir con los amigos, también recuerdos profesionales. Había un auditorio en los 70, 80 y principios de los 90 en el que actuaba todo el mundo: Raphael, Rocío Jurado, Fangoria... estoy vinculada por todas partes.

CH: Lo podrían retomar.

Alaska: Parece que hablan de nuevo de abrir el auditorio, era muy gracioso, de forma oval, hay fotos muy graciosas de los conciertos porque eran gratuitos, con la entrada del parque, tú veías un concierto.

CH: ¿Qué atracción te gustaba más?

Alaska: Yo era poco de peligro, era más del Misisipi, los Espejos, el Pinto yo... las que tengan mi edad sabrán lo que es. Luego la Casa del Terror que fue a finales de los 80, veníamos a pasar miedo.

CH: De emociones fuertes ¿no?

Alaska: No, nunca he diso y ahora ya con la hernia discal imposible. Eso es más para Mario, yo me quedo abajo pasando miedo por él.

CH: ¿Y Mario?

Alaska: En Valencia, tenía ayer con el libro y está mejor.

CH: ¿Cómo está?

Alaska: Mejor, la fase aguda de dolor ya no está, está con la rehabilitación y a partir de ahora empezará a hacer un poquito para recuperar la musculatura porque se le ha quedado... está bien, recuperándose.

CH: Vaya susto.

Alaska: Bueno, nos pasa a todos, yo tengo una hernia lumbar, son cosas que pasan, lo que hay que saber es intentar llevarlas.

CH: ¿Cómo lo está llevando?

Alaska: Bien, ahora bien. Pasada la fase aguda, ya está todo bien.

CH: ¿Ahora qué tiene que hacer?

Alaska: Rehabilitación, ejercicio y cuidarse bien, para siempre.

CH: ¿Qué tal es como enfermo?

Alaska: Fatal, se desespera mucho, él es muy buen enfermo en el sentido de que si un médico le manda una pastilla, él se la toma pero cuando eso no hace todo el efecto que él cree, se desespera. Esto con enfermedades que uno tiene que poner mucho de su parte, pilates, rehabilitación...

CH: ¿Cómo lo llevas como enfermera?

Alaska: Yo soy buena enfermera, me desespera que se desespere pero nada más.

CH: ¿La clave de vuestro éxito?

Alaska: No hay clave, los dos tenemos buen carácter, los dos somos bastante educados a la hora de decir las cosas, no tenerte que arrepentir de palabras más altas que otras pero no, no tiene nada que ver, o te quieres o no te quieres, o te gustas o no te gustas.

CH: ¿Qué es lo que te sigue conquistando?

Alaska: El, su forma de ser. Las cosas que no son las que me desesperan. Pero es así, no puedes cambiar a la otra persona, a él le pasará lo mismo.

CH: El comentó que le gustaría comprar la libreria de debajo de vuestra casa.

Alaska: Eso es un plan de jubilación, ahora no tenemos tiempo, sería gracioso pensar que podemos acabar teniendo nuestro espacio para vender todas esas cosas que nos gusta comprar.

CH: ¿Proyectos profesionales?

Alaska: Ya no tengo más tiempo en la vida, ahora ya con los conciertos del disco que sacamos en marzo, grabando el disco que sacamos en octubre, el disco que marzo era una primera parte, las canciones que han formado parte de la banda sonora de Fangoria hasta el año 2000 pero ahora estamos desde el año 2000 al presente. Lo estoy grabando, sale en octubre y también con los conciertos.

CH: De vacaciones ni hablar.

Alaska: En esta época no.

CH: ¿Después?

Alaska: Cuando podamos, si arrancamos y Bibi se cura el pie, nosotros tenemos previsto volver a arrancar en el teatro cuando acabemos con Fangoria, con el mismo elenco, Bibi, Manuel, Marisol, escrita por Felix...

CH: ¿Cuál es tu concursante favorito de Supervivientes?

Alaska: Me gusta Chelo, Isabel, las Azúcar, me da mucha rabia que se hayan ido, Toñi me volvía loca, ha dejado momentazos, me gusta Oto que es monísimo, Mahi es muy linda también.

CH: ¿Qué te parece el abandono de las Azúcar Moreno?

Alaska: Me da mucha rabia, mucha pena, pero hay que verse ahí.

CH: ¿Crees que lo han hecho para promocionarse?

Alaska: No tengo ni la menor idea, creo que nadie va pensando que va a abandonar, todos los que van, van pensando que van a aguantar, pero hay que meterse en la psicología de cada uno. Como espectadora lo lamento mucho.

CH: ¿Te imaginabas a Isabel Pantoja en esa isla?

Alaska: Nadie se imaginaba a Isabel Pantoja pero me parece genial porque hay gente que piensa que a los realities va gente que no tiene otra cosa, va gente que a lo mejor le gustan los formatos, ver gente que es muy famosa en su parcela en un reality es lo que más me gusta del mundo. Me gustan los VIPS, no me divierte el mundo anónimo, me gusta ver a personas que conozco en otras facetas en un reality, el que sea. Está dejando momentos buenísimos, me gusta su sentido del humor cuando canta, cuando dice las cosas, es peleona.

CH: Se mete con Carlos Lozano.

Alaska: Tú puedes conducir muy bien pero si viene uno y te da, te has chocado. Tú puedes ir con buena intención pero si la gente te pica, ahí es dónde ves cómo reaccionan las personas. Yo pensé que Isabel iba a quedarse más callada, no, sale para adelante y no consiente nada. Yo estoy analizando como concursante.

CH: ¿Te atreverías con un reality?

Alaska: No, hay que ser coherente con uno mismo. No me gusta el sol, no me gusta la arena, no me gusta nada estar en un sitio donde pasas esa penurias y no como bichos. Yo lo que no voy a hacer el ir y luego quejarme, no voy.

CH: ¿Pero a un GH VIP?

Alaska: Depende porque el problema que tengo es la convivencia, no soy buena para convivir eso que yo hago en al convivencia normal que es aislarme, ahí no lo puedes hacer. Yo sería un mueble así que para eso no voy.

CH: ¿Y a Mario?

Alaska: Mario es más visceral, le divierte estar con gente, se involucra en todo, le encanta estar y conversar, Mario por carácter tiene más facilidad para que la convivencia sea buena, más que yo.

CH: Mario participó en Masterchef.

Alaska: Pero es distinto, no es lo mismo. Masterchef es un rodaje, acabas siendo íntimos, es una familia con tus compañeros, con el equipo pero te vas a tu casa y no se graba la convivencia. Es distinto, no tiene nada que ver.

CH: ¿Te ha comentado algo de los nuevos concursantes?

Alaska: No, algunos sabíamos previamente y con algunos ha hablado. Cuando has pasado por Masterchef todo el mundo viene a preguntarte qué tal y no hay nada que puedas decir. Estoy muriéndome por ver a Tamarita a la que adoro, a la Obregón, a los Chunguitos, me parece un casting bueno.

CH: ¿Ves a Tamara Falcó cocinando?

Alaska: Si va tendrá que hacerlo, si vas tienes que meterte en el barro, si vas tienes que cortar patatas, eso no es lo más complicado.

CH: ¿Estáis invitados a la boda de Belén Esteban?

Alaska: No, no tenemos ese grado de intimidad y de amistad con Belén aunque sabemos que nos quiere mucho y nosotros la queremos muchísimo. Que sea muy feliz, que se lo pase bomba y que celebre.