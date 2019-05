Así es la dieta Perricone, de la que dicen es muy fan la reina Letizia

Los nutricionistas animan a la reina a que coma otras cosa también. Se venía comentando desde hace tiempo, pero ahora esos rumores cogen fuerza. Según la revista Diez Minutos, la reina Letizia es seguidora de la dieta Perricone. Pero, ¿en qué consiste exactamente esa dieta? Y lo más importante: ¿es realmente sana y recomendable?, según recogeMarina Velasco en huffingtonpost.

Según la web del doctor Nicholas Perricone -que da nombre a este régimen-, se trata de una dieta de tres días "saludable y anti-inflamatoria que ayuda a eliminar la hinchazón y mejorar la firmeza y el tono de la piel". Su base principal es el salmón, además de ensaladas de hoja verde y ciertas frutas.

Estos son los alimentos (y bebidas) que se incluyen en la dieta:

Agua mineral

Huevos

Salmón a la plancha (pero no ahumado)

Copos de avena

Melón cantaloupe

Frutos rojos frescos

Té verde o negro (pero no café)

Lechuga u otras ensaladas de hojas verde oscuro con aceite de oliva virgen extra y limón

Kiwi

Manzana

Pera

Pechuga de pollo o pavo

Yogur natural

Avellanas, nueces o almendras

Verduras al vapor, especialmente verduras verdes como brócoli, espinacas y espárragos

Olivas

A priori, todo normal (y sano). Nada de bollería, ni refrescos, ni ningún tipo de ultraprocesado. ¡BIEN! Tampoco las porciones parecen incompletas o descabelladas. Pero al leer un poco más en profundidad, enseguida surgen varias cuestiones:

1) La dieta promete "unos resultados inmediatos en la apariencia de la piel". ¿En serio? ¿Tan rápido?

2) Por otro lado, advierte que "no es aconsejable seguir esta dieta más de tres días". ¿No será otra dieta más que promete milagros a corto plazo...? En palabras del doctor Albert Lecube, coordinador del Grupo de Obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), "los milagros no existen". En cambio, la dieta debería ser "un proceso de aprendizaje", y en 72 horas y repitiendo un mismo menú hasta el final no parece que se aprenda demasiado.

3) Además, la dieta Perricone restringe bastante el consumo de frutas y "quedan descartados tubérculos como patata, zanahoria o chirivía". ¿Por qué? ¿Dónde quedan la naranja, la sandía o el plátano? ¿Qué problema hay con la zanahoria? Posiblemente estos alimentos están apartados porque contienen más fructosa (el azúcar de la fruta) que el resto. Estamos de acuerdo en que hay que reducir el consumo de azúcar, pero también se debería saber que el azúcar de los vegetales no es igual que el de los procesados. "No es lo mismo 100 kilocalorías de plátano que 100 kilocalorías de galletas, porque es diferente el origen, la matriz alimentaria", explicaba a El HuffPost la nutricionista y tecnóloga de alimentos Beatriz Robles. Y recalcaba: "El problema son los azúcares libres, es decir, cualquier azúcar que añada la industria alimentaria, el azúcar de mesa, los azúcares de los zumos (tanto naturales como de brik), de los siropes y de la miel. No se consideran azúcares libres los intrínsecos de la fruta ni de los vegetales".