El rencoroso Peñafiel sigue dando por saco a la Casa Real, ahora con la lista de los hijos extraconyugales

Vamos a tener que actualizar algunos viejos refranes y convertir ese tan tradicional de 'no te acostarás, sin saber una cosa más' en algo así como 'no pasa una jornada, sin que Jaime Peñafiel deje a la Casa Real clavada'.

Porque de eso va la cosa, a la vista de lo que sacaba este 25 de mayo de 2019 el siempre rencoroso Peñafiel en 'El Mundo' (Arde Casa Real: filtran el documento que demuestra por qué no se divorcia Doña Letizia).

El periodista, que tiene ya más años que el arroz con leche pero no ha perdido la pluma, diserta sobre esos que antes los llamaban "bastardos", una palabra de sonido peyorativo felizmente en desuso y que ahora, en tiempos de correción política, se denominan "no reconocidos" (La Reina Letizia, otra víctima del 'MeeToo': Le ofrecieron un programa de TV a cambio de sexo).

Cambiar de nombre a las cosas no modifica su naturaleza: se trata de los hijos que nacen fuera del seno conyugal (Casa Real estalla y reacciona a los nuevos y graves insultos de Peñafiel a Doña Letizia).

Reales o inventados, la lista es tan larga como variopienta y Peñafiel la desgrana, con especial hincapié en las Monarquías europeas, española incluida.

Para empezar, un capotazo a Don Juan Carlos, objeto de mil leyendas urbanas sobre sus idilios extramatrimoniales, con descendientes incluidos.

"El Rey Juan Carlos también se negó a realizar prueba alguna tras dos denuncias de presuntas paternidades -la de un catalán, Albert Solá, y la de una belga,Ingrid Satiau-, las dos sin fundamento alguno. Me pareció muy lógico que el Rey emérito se negara. Esto me recuerda lo que decía mi compadre: "Si tuviera que someterme a todas las pruebas de paternidad que me han atribuido, no habría tenido tiempo ni de cantar".

