Las 5 frases lapidarias de Isabel Pantoja que reflejan su auténtica y deplorable personalidad

Isabel Pantoja se esfuerza por demostrar lo que todos ya sabemos más que de sobra: que le gusta criticar más que a un tonto un lápiz. Y esta vez le ha tocado, como no, a Alejandro Albalá.

La tonadillera ha rajado non stop al ex de su queridísima hija y le ha dedicado perlitas que hacía mucho que no escuchábamos en un programa de televisión:

Alejandro es un mierda

Eso si, reconoce que solo le ha visto en dos ocasiones.

Alejandro es un jeta

Esta frase no es de Isabel, sino de Chelo García Cortés, pero dio pie a ello con la conversación tan pedagógica que mantuvieron.

A la fea esa la hundo en dos segundos con dos frases nada más

Así se refirió, sin piedad, a la madre de Albalá y se quedó más ancha que larga. Pantoja pretende que le paguen por todo lo que han hablado de ella:

Me da igual. Ella es podóloga y tiene tres carreras según dijo, ¿no? Y muchas casas, pues ahora me va a tener que dar una casa --Los 10 increíbles trucos de las famosas para estar delgadas--

De este modo sentenciaba la superviviente, que estaba on fire contra la Albalá family.

La peor de la familia es Marta, la hermana de Alejandro

Y en todo momento se refirió a ella como "la monja".