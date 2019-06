¡Mundo insólito! Olvido Hormigos aprovecha el suicidio de la empleada de Iveco para hacerse ahora la víctima

No hay por donde cogerla. Olvido Hormigos, la famosa exconcejal de Los Yébenes (Toledo) después de que saliera a la luz un vídeo erótico enviado supuestamente a un amante y que aprovechase la ola de popularidad para subirse al carro de los realities, los 'Sálvame', los montajes y hasta los despelotes en las revistas como Interviú, va ahora de 'consejera del alma' -Olvido Hormigos se despelota para volver a la 'primera línea' mediática-.

Este 1 de junio de 2019, La Razón habla con Hormigos a raíz del suicido de la trabajadora de Iveco en San Fernando de Henares (Madrid) que no pudo soportar la presión y las mofas que se hacían a sus espaldas y hasta a la cara de un vídeo sexual que se grabó con una anterior pareja y que ha ido difundiéndose por toda la fábrica hasta llegar incluso a su propia familia -Olvido Hormigos, en la miseria económica: ¿Es culpa de Belén Esteban?-.

Hormigos, que parece no recordar que ella le sacó todo el partido económico que pudo a su 'affaire vídeo-sexual', se arroga el papel de psicóloga y hubiese deseado que Verónica, la empleada de esa fábrica de camiones y furgonetas, la hubiera llamado antes de tomar tan drástica decisión -Una joven empleada de Iveco, madre de dos hijos, se suicida tras compartirse un vídeo sexual suyo de soltera-:

Me hubiera encantado que esta chica me hubiera llamado. Ojalá lo hubiera hecho. Yo te puedo decir que me he metido en la cama y he pensado que ojalá no amaneciera al día siguiente. Por la calle aguantaba las apariencias pero dentro de mi casa también me quería morir. En este momento te hacen sentir que eres una basura, como si hubieras matado a alguien. Te llegas a creer los insultos que recibes. Sientes vergüenza por ti y por tu familia y más en un pueblo. Iba por la calle y no podía mirar a la gente a los ojos.

Insiste Hormigos en que nadie sabe del daño que se puede hacer compartiendo un material tan sensible -Así fueron los cinco días de pánico, burlas y vejaciones a Verónica hasta que se ahorcó-:

Es una pena que tenga que morir una mujer para que nos demos cuenta del daño que hacemos al compartir estos contenidos. Lo que dijo Fran Rivera, sobre que los hombres no pueden no enseñar un vídeo así, es terrible pero es verdad. No digo que esté de acuerdo con lo que dijo. Pero sí que ocurre que los hombres comparten este tipo de grabaciones sin pensar. Lo comparten unos con otros sin darse cuenta y sin ser conscientes del daño que están haciendo.

Lamenta que a ella, al contrario que a Verónica, la hayan juzgado y encima no le hayan dado la razón -Carlos Herrera carga contra los "gilipollas" que se rieron de la mujer del vídeo porno y que la empujaron al suicidio-:

Lo que más me cuesta sobrellevar en el caso de esta chica es pensar que ella también tenía hijos. Como yo. Lo que ha tenido que pasar para tomar esa decisión tan drástica. Yo sufría por mis hijos, por mis padres, por mi marido. Y ella no ha podido llegar, pero a mí se me ha juzgado y la Justicia no me dio la razón, insisto, porque no me tomé un bote de pastillas. De lo mío hace ya más de siete años. En su momento, mis hijos mayores se enteraron de todo. Pero ahora tengo una niña pequeña que está ajena a aquel escándalo y quiero que siga así.

Juan Velarde es redactor de Periodista Digital @juanvelarde72