La brutal respuesta de Miley Cyrus al fan que la agarró por el cuello para besarla

Todos sabemos que Miley Ray Hemsworth, de soltera Cyrus (Franklin, Tennessee, 23 de noviembre de 1992)​ nacida como Destiny Hope Cyrus, es una cantante y actriz estadounidense. Asimismo se dedica a causas humanitarias y al activismo en favor de los derechos del colectivo LGBT.

Se hizo conocida en el año 2006 por interpretar el papel de Miley Stewart en la serie original de Disney Channel, Hannah Montana, nombre bajo el cual grabó la banda sonora de sus cuatro temporadas y protagonizó su primera película. Gracias a la franquicia se consagró como ídolo adolescente internacional.

Miley Cyrus ha respondido enojada después de que un fan la agarrara en un evento al que la cantante acudió recientemente en Barcelona, según recoge BBC News Mundo.

La artista escribió en Twitter: que una mujer puede estar con quien quiere y vestir como quiera y "no se la puede agarrar sin su consentimiento".

Un video publicado internet muestra a un fan agarrando a la cantante estadounidense por el cuello justo antes de intentar besarla.

La respuesta de Cyrus parece querer callar las voces de algunos usuarios de redes sociales que aseguraban que sus letras y su vestimenta la hacían merecedora de ese tipo de trato por parte de sus seguidores.

El mensaje de Twitter de la cantante dice lo siguiente: "Ella puede llevar lo que quiera. Puede ser virgen. Puede acostarse con cinco personas al mismo tiempo. Puede estar con su marido. Puede estar con su novia. Pero no se la puede agarrar sin su consentimiento".

She can be wearing what she wants. She can be a virgin. She can be sleeping with 5 different people.



She can be with her husband. She can be with her girlfriend. She can be naked.



She CAN’T be grabbed without her consent. #DontFuckWithMyFreedom pic.twitter.com/hBDzuflKF1