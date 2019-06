Este chico descubre que ha ganado un millón de dólares mientras su padre le insta a encontrar un trabajo de verano

Kristopher Chrysanthopoulos, un estudiante de 20 años de la ciudad de Oceanport (Nueva Jersey, EE.UU.), se enteró de que había ganado la lotería Mega Millions justo en el momento en que escuchaba los argumentos de su padre a favor de buscar un trabajo de verano, informó este martes Inside Edition, según rt.

"¡Papá, tengo cinco números!", gritó el joven al revisar el billete, que había comprado poco antes para evitar la incómoda conversación durante un viaje en coche con su padre.

Al principio el hombre no le creía y le preguntó si lo estaba engañando. No obstante, cuando vio que su hijo no bromeaba, fueron al minorista de lotería más cercano, donde comprobaron que Kristopher había ganado un premio de un millón de dólares.

Según el portal, el joven planea gastar parte del dinero en un viaje con su familia y ahorrar el resto.

No se revela si sigue buscando un trabajo de verano.