Tremendo 'zasca' a Lucía Etxebarria por la gilipollez que suelta sobre la tesis de Pedro Sánchez

No hay charco en el que Lucía Etxeberria no meta la pata y hasta el corvejón (Pedro Sánchez también plagió en 'su' tesis al presidente de Freixenet).

La escritora es una tuitera muy activa en las redes sociales comentando muchos temas de la actualidad informativa (La decadencia de 'El Cascabel': dos tertulianos defienden la 'fake tesis' de Sánchez ante el vergonzoso silencio de Antonio Jiménez).

Dentro de esos seguidores, también hay muchos detractores que no le pasan ni una coma (Linchan en las redes a Lucía Etxebarría por terminar su veraneo llamando 'Vulgaria' a Asturias).

La autora de "Amor, curiosidad, prozac y dudas" ha publicado un tuit los pasados días sobre los másteres de Casado, de Montón y, por supuesto, el supuesto plagio de Pedro Sánchez en sus tesis doctoral.

Asunto complicado para la escritora porque sus seguidores no olvidan.

Un instante después de esta publicación hubo un usuario que le contestó que ni una cosa ni la otra están bien.

¿A ti no te condenaron por plagios también?



He oído algo por Twitter pero no estoy seguro.