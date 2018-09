Rosa Montero: "No vale todo Carlos Sobera, por muy bien que te paguen"

Otro cualquiera hubiera pasado de largo, pero Rosa Montero ha llegado a ese punto de la vida y del éxito, en la que a algunos, brillantes y cocherentes como ella, no le preocupa 'meterse en un jardín'.

La escritora critica sin paños calientes este 28 de septiembre de 2018 que el presentador Carlos Sobera se haya prestado a protagonizar el anuncio de una casa de apuestas online.

La verdad, cada vez que veo en la tele los anuncios de Carlos Sobera (que me cae muy bien) publicitando los casinos online y aparentando que gana (ya sabemos que siempre gana el casino) se me estruja el corazón. No vale anunciar todo, por muy bien que te paguen.