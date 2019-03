El análisis más sombrío de Arturo Pérez-Reverte: "España es un estado en demolición"

El escritor Arturo Pérez-Reverte presentó este 13 de marzo de 2019 su nuevo libro 'Una historia de España' (editorial Alfaguara) en el Hotel Westin Palace de Madrid, y Periodista Digital estuvo en el acto:

Reverte dejó, como se esperaba, grandes titulares:

A menudo la derecha ve nuestra historia como una serie de episodios grandiosos y la izquierda la aborda de manera opuesta. Ve nuestra historia como un lugar oscuro.

La historia de España es amarga por los propios españoles. Se repiten los mismos esquemas que ya había hace siglos.

La historia de España es una sucesión de ocasiones perdidas: Trento, La Ilustración, La República...todo produce melancolía a la hora de echar la vista atrás. Un joven sin memoria está sometido a la primera manipulación que le llega.

La derecha no ha colonizado la historia, es que la izquierda se la ha regalado. Para la izquierda todo el pasado es fascismo, carcundia...esa cesión sin combate me hace ser pesimista porque sin educación los jovenes no tendrán defensa cuando lleguen los lobos.