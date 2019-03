Arturo Pérez-Reverte: "Tengo una visión amarga de España"

Es inagotable (La lección de historia y 'genética' de Pérez-Reverte a un tuitero bocazas y peruano que llamó genocida a España ).

El antiguo reportero de guerra, ahora académico de la lengua, novelista de éxito y tuitero impenitente, ha dejado por un momento al personaje de Falcó, para publicar 'Una Historia de España' (El análisis más sombrío de Arturo Pérez-Reverte: "España es un Estado en demolición y los escombros sepultarán a gente brillante que merece otra suerte").

La obra es una recopilación de artículos en los que repasa nuestro pasado, con sus venturas y desventuras. (El heroismo de unos guardias civiles de 1936 que impresiona a Pérez Reverte y espanta a sectarios y tontos).

Sin cortarse un pelo:

"No me quiero callar -apunta-. Puedo permitírmelo, yo no dependo de un sueldo oficial, ni del Estado, ni de un Gobierno, ni de nadie. Dependo de mis lectores, y no solo los españoles. Tengo lectores en todo el mundo, con lo cual, me lo puedo permitir. A mí el tener amigos o enemigos no me cambia la vida, porque tengo lectores, digo las cosas como creo que son, subjetivas".