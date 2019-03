Pérez-Reverte le propina un zasca de mucho cuidado a una feminista por bocachancla

La lucha por el feminismo en España está llegando a cuotas insoportables de sectarismo. Cualquier medida que se tome, aunque sea una simple encuesta literaria, enseguida se pretende esculcar hasta la saciedad para encontrarle un tufillo machista.

XL Semanal, que ha puesto en marcha una especie de sondeo entre sus lectores para decidir quién es el escritor más español de todos los tiempos, con una lista de 24 nombres, ha provocado el enfado de una tuitera que además, sin leerse la información, ataca al académico Arturo Pérez-Reverte por considerar que ha sido él quien impulsó la encuesta:

Hoy en @elcorreo_com veo una encuesta, de @perezreverte , que reza “¿Quién es el más español de nuestros escritores clásicos? “ la verdad es que tras ese título me han sorprendido dos cosas: 1- la pregunta 🤔 2- y que en “el más español” han metido de 24 propuestas a 3 mujeres 🤪 pic.twitter.com/57zMqDhdaq

Reverte replicaba a la autora del airado tuit feminista con dos datos concretos:

No se sorprenderá si lee el artículo (aunque leer y comprender lo que se lee no sea lo mismo), sobre todo el final, y comprueba: 1. Que la encuesta no es mía, sino de @XLSemanal y @zendalibros. 2. Que la mitad de quienes proponen esos nombres son mujeres. https://t.co/aI3jEntKOw