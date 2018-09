Fran Rivera: "Pedro Sánchez viste como un mamarracho"

En descargo de Pedro Sánchez y Begoña Gómez, aunque es cierto que no arrastraban con ellos hijas adolescentes, es que por lo menos no montaron un 'numerito pánico' como el organizado por el matrimionio Zapatero y sus dos criaturas, cuando se hicieron la foto con los Obama (El precio del vestido de la 'enchufada' Begoña Gómez que da calambres hasta a Melania Trump).

Pero tampoco han salido indemnes los Sánchez de su aventura americana. El vestido Delpozo escogido por Begoña Gómez para su encuentro con Donald y Melania Trump en Estados Unidos fue foco de todas las críticas y memes en las redes sociales pero... ¿qué tal iba su marido, Pedro Sánchez, vestido para la ocasión?

Mal, según aseveró en Espejo Público el torero Fran Rivera: "Es un mamarracho".

Fran, que asegura no ser un experto en moda pero sí en mamarrachería, ha afirmado que el look del presidente del Gobierno en su cita internacional era un desastre:

"Para empezar, se podía haber cogido el bajo de los pantalones".

Y no solo eso:

"El chaleco es un horror y la corbata morada... no hay necesidad".

El marido de Lourdes Montes no fue el único en analizar los estilismos presidenciales. Carmen Lomana, eso sí, lanzó sus dardos a Begoña Gómez:

"Es espantoso, parece una azafata de American Airlines. Este vestido no se lo tenía que haber puesto, no era una visita de Estado y esto no viene a cuento".