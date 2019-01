La millonaria Stephanie Scolaro condenada a 160 horas de trabajos por contrabando de piel de serpiente pitón

Hay gente para todo (Se desvela por fin la verdadera edad de la millonaria Carmen Lomana).

Stephanie Scolaro (26), una multimillonaria heredera de origen italiano y famosa instagrammer, ha sido condenada a 160 horas de trabajo comunitario por contrabando de piel de serpiente pitón que vendía en Instagram.

La joven, hija de un magnate minero, se ha declarado culpable de dos cargos de importación de productos prohibidos, otros dos de obtención de objetos adquiridos de forma ilegal y un cargo de venta de especies importadas ilegalmente.

El juez Michael Gledhill mostró su asombro ante este sorprendente caso y decidió librar a Stephanie de la cárcel, destino que era más que probable a tenor de sus delitos.

"A esta joven, por razones de muy distinta índole, se la come su propio ego. Durante toda su vida se le ha dado lo que ha querido", comenzaba justificando el magistrado.

"Entonces ella piensa: 'Me gustan las pieles de pitón, puedo tenerlas y venderlas y, por lo tanto, lo hago'. No piensa en las pitones en Indonesia, cómo se las despelleja con vida y cómo están en peligro de extinción... Eso no pasa por su mente".