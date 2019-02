Kendall Jenner se desnuda para vender unos zapatos

Es lo mejor que sabe hacer. Las redes sociales no sólo sirven para conocer el día a día de los famosos y famosas más importantes. En los últimos tiempos, muchas ‘influencers' utilizan su perfil de Instagram para sacarse un dinero extra, promocionando productos y marcas. Todo va en relación de la cantidad de seguidores que sume, según recoge Berta Batlló en diariogol.

Entre las que más tienen son las integrantes de la familia Kardashian. El ‘clan' más famoso de Estados Unidos suman millones y millones de ‘followers' en sus redes sociales. Por ello, son un reclamo habitual de las marcas más importantes.

Si algunos son los productos que más promocionan son las prendas de ropa y complementos. Aunque, en esta última ocasión, los protagonistas eran unos zapatos de verano con tacón, que seguramente tengan muchas ventas en los próximos meses.

Y es que la encargada de darles repercusión ha sido Kendall Jenner. Una de las hermanas pequeñas de la familia Kardashian ha sido la elegida por Stuart Weitzman para que luzca su nuevo modelo de calzado femenino.

Sin embargo, lo que ha sorprendido a todos los seguidores de Kendall ha sido cómo los ha presentado. Aparece en la foto en ropa interior y con el calzado. Combina estos zapatos con unas bragas y un sujetador negro, que estira con su mano por debajo del hombro. Una postura muy sensual y a la que nos tienen acostumbrados las Jenner-Kardashian.

Las redes sociales, ante esta situación, no entienden muy bien porque necesita salir en ‘paños menores' para publicitar unos zapatos. No obstante, no es un impedimento para Kendall, que sube habitualmente imágenes luciendo su espectacular figura.

Sin ir más lejos, fue una de las grandes protagonistas de la fiesta que organizaron después de la gala de los ‘Oscar'. Allí, apareció con vestido muy sugerente y sensual que dejaba ver toda la pierna y que insinuaba más de la cuenta. Espectacular.