"¿Pecho grande?": el inquietante titular sobre esta nueva modelo de Pull & Bear

Si la meta era conseguir que todos hablaran de la nueva campaña, lo han conseguido de largo.

"Me acabo de enterar que tengo pecho grande, fantasía".

Son algunos de los cientos de comentarios que ha dejado en Twitter un artículo sobre el cambio de modelos de Pull & Bear. El reportaje de la revista Elle destaca el fichaje de una maniquí con la talla 95 de sujetador y apunta que ya era hora que la firma low cost del grupo Inditex contratase una modelo así.

"No decimos ni siquiera muy grande, pero es que estamos tan acostumbradas a ver modelos con tan poco pecho, que no podemos sentirnos identificadas con cómo nos quedaría esa prenda de ropa", aclara la periodista, que insiste a lo largo del texto que la talla "no es excesiva".