ASOS truca este vestido para entallarlo más y las redes se cabrean como monas

La marca de ropa ASOS es conocida mundialmente y más desde que realiza diversas colaboraciones con influencers de la talla de Dulceida o LovelyPepa. Sin embargo, en esta ocasión la marca se ha convertido en viral por un fallo garrafal en una de sus campañas, según recoge Epik en as y comparte Paula Dumas para pd.

El problema radica en que ASOS había colocado varias pinzas en el vestido de una de sus modelos y posteriormente se olvidaron de eliminarlas mediante Photoshop para su publicación en la página web.

La denuncia de una tuitera acumula más de 95 mil likes y tal ha sido su repercusión que la marca se ha visto en la obligación de pedir disculpas por semejante descuido.

Aunque ASOS ha eliminado la imagen de su página web, el vestido corto en azul petróleo de gasa y tirantes se encuentra totalmente agotado.

Hi Ronnie, thank you for raising this with us. We're sorry to hear the clips are showing in the picture. We'll now raise this with our specialist team. If you have any questions please send us a message we'd be happy to help.