¿Sabes por qué este vestido de Letizia está protagonizando tantos titulares en la prensa extranjera?

La prensa extranjera, y en espeial la británica, adoran a Letizia.

La reina Letizia ha empezado la semana en Mozambique. La monarca aterrizó este domingo por la noche en el país africano y antes de poner el pie en tierra ya estaba protagonizando titulares.

¿El motivo? El vestido denim de Carolina Herrera elegido para su primera cita, según recoge huffingtonpost y comparte Paula Dumas para pd.

Desde el diseño -corte camisero, largo midi y cinturón ancho- hasta la elección de la diseñadora, una de las favoritas de la monarca, pasando por el precio (590 euros). Los medios fueron destacando todos los aspectos del vestido, aunque hubo uno en concreto que centró la atención de la prensa extranjera: Meghan Markle lo había lucido antes.

La duquesa de Sussex lució uno muy similar, de la misma firma, para asistir a un partido de polo en el Berkshire Polo Club. Las diferencias son mínimas. De hecho, sólo se aprecian en el escote y en los bolsillos.

Mientras que el de Letizia tiene solapas y botones (como una camisa), el de Meghan Markle era de escote cruzado como se puede ver en la foto de abajo. Además, la falda del vestido de Meghan tenía bolsillos.

La otra gran diferencia está en el precio: el de Meghan Markle costaba 2,730 euros, casi cinco veces más que de la opción escogida por la reina Letizia.

Queen Letizia inspired by Meghan Markle as she wears £640 denim dress in Mozambique https://t.co/NJxfGob3vV pic.twitter.com/tQTtYypCC8