Pillan a la cantante Marta Sánchez con su nuevo novio

Marta Sánchez es el rayo que no cesa y a los 52 años ha vuelto a enamorarse. Tiene nuevo novio y se llama Federico Sierra León.

Tras romper con el argentino Alexis Rosenfeld hace unos meses, la artista madrileña ha sido pillada en Tarifa (Cádiz) junto a su novio, socio del joyero Emiliano Suárez en la empresa de eventos Do the Right Thing.

Marta y su novio estaban allí invitados, precisamente, al 42 cumpleaños del joyero. La fiesta se celebró en el chiringuito Carbones 13, cuya propietaria es Raquel Meroño, amiga de la intérprete de Colgando en tus manos así como del matrimonio que forman Emiliano Suárez y Carola Baleztena.

La celebración fue compartida por algunos de los invitados en Instagram, donde hay una imagen de grupo en la que aparecen Marta y Federico juntos. También Emiliano lanzó a las redes sociales varias instantáneas. En una de ellas, aparece con su amigo y socio, Federico.

En otra, con Marta Sánchez, de la que dice que "tiene más etapas que La vuelta a España pero ahora es su gran momento", quizás dejando entrever el incipiente romance con sus amigos.

Ya por la noche, en un momento de la fiesta, los enamorados se alejaron del grupo y disfrutaron de un momento de soledad y pasión, como muestran las fotografías captadas por las revistas Semana y Diez Minutos.

En ellas, Marta besa a su chico con pasión mientras rodea con los brazos su cuerpo al calor de la noche de Tarifa. No cabe duda de que ambos están viviendo intensamente estos primeros compases de relación.

Solo el tiempo dirá si el idilio de Sánchez se mantiene en el tiempo o, por el contrario, corre la misma suerte que los anteriores.

Y es que la cantante acumula dos matrimonios fallidos con el empresario Jorge Salatti y el publicista Jesús Cabanas, padre de su única hija, Paula (15); que se unen los últimos fracasos amorosos con el decorador Daniel Terán, el americano Casey Ustick o el también empresario argentino Rosenfeld.