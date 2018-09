Los Javis regresan a la Academia de Operación Triunfo y todos se ponen 'cardíacos'

Son bastante petardos y últimamente han metdio la pata más de la cuenta, pero siguen despertando pasiones: a favor y en contra (Los Javis pagan caro su pringosa foto con Pedro Sánchez: "La jodisteis").

Los Javis han regresado a Operación Triunfo después de ser los profesores más aclamados de la edición pasada y aunque este año les ha tomado el revelo como la profesora de interpretación la actriz Itziar Castro, Javier Calvo y Javier Ambrossi han sorprendido a los concursantes como una masterclass de lo más polémica.

"El año pasado me di cuenta de lo importante que es hablar de cómo nos sentimos", comenzó Amborssi.

Se trataba de un ejercicio para expresar sus sentimientos.

"Siento como que me estoy perdonando un poco, estoy empezando a sentir un poco de paz conmigo misma", se sinceró Alba Reche.

"No me comprendo todavía", confesaba una Marta Sango que no podía reprimir las lágrimas.

Me hacía ilusión la visita de los Javis, pensaba que harían algo tipo jugar a algún juego de interpretación, pero no.

Jugar con la psicología sin saber como hacerlo, es como intentar operar a alguien sin saber, es un tema muy delicado.#OTDirecto29SEP — Chisa-Indigo (@Chisa_Draws) 29 de septiembre de 2018

Aunque los directores se han centrado en hablar con los jóvenes para intentar que conecten con sus emociones y sentimientos, alguno de los concursantes no han podido contener las lágrimas, como en el caso de Marta que no ha conseguido canalizar lo que sentía.

No me gusta NADA que los javis les lleven hasta el límite #OTDirecto29SEP joder, que son PERSONAS https://t.co/GWOxnuO868 — Warmi Memories (@warmimemories) 29 de septiembre de 2018

Y aunque los chicos han saltado de alegría al recibir a los exprofesores, lo cierto es que después de la clase han permanecido reflexivos e incluso afectados. Una situación por la que muchos espectadores han criticado a los Javis.

Y ahora que habéis visto como trabajan los Javis, compararlo con cómo trabaja Itziar, y si teneis cojones, volved a decir que los Javis hacen falta #OTDirecto29SEP — Pernambuco97 (@Quelocaestas) 29 de septiembre de 2018

Convirtiendo su nombre en trending topic, Twitter se ha llenado de críticas hacia Calvo y Ambrossi acusándoles de llevar a los concursantes al límite e indagar en sus miserias. Sin embargo Los Javis por su parte han mostrado su felicidad y emoción de volver a la Academia.