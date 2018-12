El pastizal que debía Chiquetete, al descubierto

Sin duda no es el momento de hablar de las presuntas deudas de alguien fallecido recientemente, pero algunos no tienen esta consideración. Chiquetete, fallecido el pasado fin de semana a los 70 años de un problema coronario, no solo será recordado por su faceta artística como creador de la canción flamenca. También por las infinitas polémicas en las que se ha visto envuelto durante su vida, sobre todo las que ha protagonizado a raíz de contraer matrimonio con Raquel Bollo. Además de denunciarle por malos matros, le reclamó pública y judicialmente dinero, según ABC.

En 2014, la televisiva decidió solicitar la pensión de los dos hijos que habían tenido juntos, Manuel y Alma. Llevaba sin pasarle la manuntención desde el año 2007, según aseguraba la propia Bollo. El mayor de los hijos decidió renunciar al dinero, pero en el caso de la menor no.

La deuda de Chiquetete con Raquel Bollo por este motivo asecendía a más de 100.000 euros, como ella misma ha contado en el programa en el que colabora de Telecinco, «Sálvame», esta semana. Según la versión del artista en vida, no podía hacer frente al pago porque su economía no era muy boyante pese a la gran fama que un día tuvo como artista y cantaor que más discos vendió en el último tercio del siglo XX.

Sin embargo, la televisiva colaboradora de Telecinco asegura que no va a luchar por la herencia, aunque sí apoyará a sus dos hijos en las decisiones que tomen. «Ellos son mayores. Les apoyaré en lo que hagan. Creo que sus hermanos mayores, sí tienen la suerte de poder coger algo de esos objetos, pienso que sí les van a dar algo», contaba.

Lo cierto es que no son muchas las propiedades del artista, solamente cuenta con una casa, la que se quedó cuando su madre falleció y en la misma en la que ha vivido hasta ahora Carmen Gahona. Esta propiedad, por derecho, correspondería a los cinco hijos de Chiquetete. Además de los que tuvo con Raquel Bollo, fue padre en otras tres ocasiones con su primera mujer, la bailadora Amparo Cazalla Mora. Fruto de su amor nacieron Fran, Antonio y Rocío