La foto que la lía parda: Ana Guerra y Aitana (OT) o '¡Amaia es un camionero!'

El pasado 26 de diciembre, Operación Triunfo despidió el 2018 con la típica Gala de Navidad.

Y no solo del 2018. Según apuntaron los organizadores del programa, de momento no habrá más ediciones del talent show.

Quieren dejarlo respirar un poco, y es que sospechan que las bajas audiencias se deben a que el público estaba algo saturado.

Sea como sea, lo que más miradas centró la mencionada gala fue el reencuentro de Amaia Romero y Alfred García.

Los triunfitos se enamoraron dentro de la Academia en la edición del 2017 y mantuvieron su relación una vez salieron del concurso. Pero hace unas semanas se supo que el amor entre los cantantes se había terminado.

Una ruptura de la que España entera fue testigo, después de que la revista Lecturas publicó el vídeo del momento en el que Amaia dejaba al catalán.

Cabe decir que ni siquiera se dirigieron la palabra. Se ignoraron completamente, tanto delante como fuera de las cámaras. Pero no por ello la reaparición de ambos dejó de tener su morbo.

De hecho, él cantó Et vull veure (Te quiero ver), un tema que Alfred había compuesto para Amaia. Algo que podría tomarse como un último intento de reconquistar a Amaia, pero la pamplonica dejó claro a su ex pareja que su historia se había terminado para siempre.

Lo hizo interpretando en el piano la última colaboración que ha hecho con el grupo Carolina Durante.

Y es que en las últimas semanas se ha especulado con un posible romance entre la ganadora de OT y Diego Ibáñez, líder de la mencionada banda.Dos actuaciones que, por su connotación, provocaron cientos de comentarios en la red.

Pero no fue el único detalle que llamó la atención a los seguidores del programa.

Ponen a Amaia y su look a caer de un precipicio

El vestido de Amaia también estuvo en boca de todos. Y no por nada bueno. Todo lo contrario. Y es que el look de la cantante no gustó nada en las redes.

Romero lució un top blanco de tul sin mangas, combinado con un pantalón palazzo también blanco con tonos amarillos. Todo ello adornado con unos botines blancos.

Una combinación que comparada con la del resto de ex concursantes que acudieron a la cita a muchos les pareció la de "un camionero".

"Ya te podrías haber arreglado un poco más" o "Parece que haya pillado lo primero que ha encontrado", fueron algunos de los comentarios que se llevó la triunfito.

Por no hablar de las opiniones que le han transmitido sobre su peinado. Y es que se para muchos se pasó de moderno y sencillo.