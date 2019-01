Así es Marlo, de ganar 'Got Talent Junior' como chica a brillar en 'La voz' como chico

Sorprendió a todos. Marlo protagonizó uno de los momentos de la cuarta noche de audiciones a ciegas de La voz en Antena 3. "Sé que es un momento muy importante para él", confesaba su madre instantes previos a dejar alucinados a los coaches con su interpretación de Jan of hearts de Christina Perri, según ecoteuve.

Su actuación dejó alucinada a Paulina Rubio, la única que se giró. Al terminar, el resto de coaches quedaron "descolocados" al descubrir que era un chico, ya que todos pensaban que quien cantaba era una chica. "Desde el primer momento pensaba que estaba cantando una mujer", dijo Orozco.

"¡Me encantas! ¡Qué hermoso cantas! Se han descolocado. Qué bonito es escogerte sin verte hijo mío. Me ha gustado muchísimo. Tienes nombre de estrellas. Eres una estrella. Muchísimas gracias por regalarnos esta actuación", felicitó la artista internacional. Por cierto, su nombre viene de las primeras sílabas de sus apellidos, Martínez López.

Marlo ya triunfó en 2017 en Got Talent donde se identificó como chica. Marina Marlo dejó a los jueces alucinados con su interpretación de I Hate U, I Love U. "Ha sido pluscuamperfecto", alabó Risto Mejide. La tarraconense llegó hasta la final, pero no venció. Sí ganó, en cambio, en el especial Got Talent Junior.