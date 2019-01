Esta enigmática publicación de Pablo López en Instagram desata todo tipo de teorías

Todo el mundo está pendiente de las redes sociales de los famosos. Le ha echado más leña al fuego. En medio de todos los rumores existentes entre una posible relación entre Pablo López y la 'extriunfita' Miriam Rodríguez, el músico malagueño ha publicado a última hora de este jueves una foto en su cuenta de Instagram que ha incrementado todos los rumores y ha desatado teorías muy distintas, según huffingtonpost.

En la publicación se ve al artista en una estancia de su casa al lado de un piano. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención no han sido los elementos de la foto ni el piano que aparece en ella, si no que todos los ojos se han fijado en un texto corto, pero lleno de interrogantes:

Hace escasos diez días, el malagueño tiró de ironía su Instagram Stories para referirse a los rumores que persisten desde que interpretaron a dúo No! y la presentaron en la edición de Operación Triunfo 2018:

Tras la foto, los usuarios y seguidores de Pablo López se preguntaron si el mensaje era por Miriam Rodríguez o directamente mencionaron a la gallega.

"Espero que sea para nuestra Miriam"

"Uy, uy, ¿quién será?

"Lo sabe y es un amor mutuo, por eso hacéis tanto arte..."

"Eso es una indirecta para Miriam o qué?? Posdata:te amo muchísimo"

"¿Miriam?"

"No os hagáis ilusiones. Es para Miriam"

"Seguro que va para Miriam OT"

"No digo más porque es para nada, pero me tiene enamorada"

"Miriam, ejem ejem"

"Miriam, te reclaman"