Filtran 'la lista de ganadores' de los Grammy 2019 dos semanas antes de la entrega de premios

Un video, que 'filtra' los ganadores de los Grammy 2019, unas dos semanas antes de la 61.ª ceremonia de entrega de los premios, programada para el próximo 10 de febrero, apareció este martes en Twitter, según rt.

Según la citada lista, la Canción del Año será la composición 'Shallow' de Lady Gaga y Bradley Cooper, mientras que 'I Like It' de la artista estadounidense Cardi B, quien colaboró con los cantantes J Balvin y Bad Bunny, será nombrada la Grabación del Año. Por su parte, la cantante H.E.R. recibirá el premio al Mejor Álbum.

Los ganadores fueron revelados por el usuario de Twitter everyday4you, cuya cuenta más tarde fue eliminada. Sin embargo, el video logró difundirse por las redes.

Asimismo, otro internauta publicó una lista de ganadores en otras categorías, basándose en la versión de archivo del sitio de los Premios Grammy.

La segunda presunta tabla de ganadores es la siguiente:

Mejor Artista Nuevo: Chloe x Halle

Mejor Interpretación Vocal Pop Solista: el álbum 'Colors' del cantante Beck

Mejor Álbum de Pop Vocal: 'Reputation' de Taylor Swift

Mejor Interpretación de Pop de Dúo/Grupo: The Middle

Mejor Álbum de Pop Vocal Tradicional: 'Love Is Here To Stay' de Tony Bennett y Diana Krall

Sin embargo, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación (NARAS, por sus siglas en inglés), que otorga los premios Grammy, tachó de "falsas" las publicaciones.

"Los resultados de los premios Grammy no se comparten, incluso con los miembros del personal de la Academia, hasta el día de la ceremonia de los premios Grammy, cuando [la firma de auditoría] Deloitte entrega los nombres de los destinatarios en sobres cerrados", destacó la organización a Billboard.

La Academia, asimismo, declaró que está contactando a su equipo legal sobre la posibilidad de presentar una demanda al respecto.