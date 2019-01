Linchan en la Red a esta estrella surocoreana del K-pop por denunciar la contaminación en China

Las cuentas en las redes sociales del cantante surcoreano Hwang Chi-yeul se han visto sacudidas por los comentarios de usuarios chinos indignados por la manera en la que la estrella del K-pop se refirió a las condiciones del aire y el agua en China, según rt.

Es bien conocido que el gigante asiático viene luchando durante mucho tiempo contra la contaminación del agua y el 'smog'. Pero las reflexiones del cantante en un programa televisivo de su país escocieron y desataron una oleada de indignación entre los usuarios de la Red chinos.

Hwang Chi-yeul realizó las declaraciones en el programa 'Radio Star' el pasado miércoles de regreso de un concierto en la ciudad china de Changsha.En la entrevista, el cantante afirmó que sus representantes le habían advertido de antemano sobre la calidad de aire y de agua en China.

"Cuando llegué al aeropuerto, no era capaz de ver lo que tenía delante. La calidad del aire era realmente mala (...) Bebí un sorbo de agua y ni el sabor era el mismo", afirmó. Sin embargo, Chi-yeul admitió que no le importaba. "El ambiente no me afecta de verdad", señaló