Un cabreado David Bisbal carga sin piedad contra su ex Elena Tablada

Dura más y tiene más peso el rencor que el amor (Elena Tablada asegura sarcástica que no ha recibido la demanda de David Bisbal y le pide que se calme).

Se conocía que la relación entre Elena Tablada y David Bisbal era más tensa que de costumbre, incluso se dijo que el cantante interpuso una demanda a la madre de su hija, pero no había nada confirmado.

En los Premios Cadena Dial celebrados este jueves, el exconcursante de «Operación Triunfo» ha hablado por primera vez sobre todo lo que está sucediendo con su expareja.

«Los asuntos de los menores no deben estar encima de los debates. Hay que tener cuidado en ese sentido pero sí me gustaría aclarar una cosa muy importante. Cuando la madre de mi hija va a una televisión a hablar de este tipo de cosas, que no deberían de hablarse porque son temas de menores [mi enfado] es porque yo ya previamente he tratado de convencerla y hablar con ella para que proteja la intimidad de su hija, que no lo ha hecho nunca»

Eso explica David Bisbal en la alfombra roja de la gala, según recoge «Look».

Las desavenencias en los últimos meses entre la expareja se hicieron más notables con la llegada a la vida del artista de Rosanna Zanetti, su actual mujer y futura madre de su segundo hijo.

El detonante final llegó cuando la modelo subió una imagen a su cuenta de Instagram, en la que aparecía con la hija que tiene en común Bisbal con Tablada en la feria de Almería.

Desde una cuenta vinculada con Tablada recriminaron a la esposa del cantante que publicara una fotografía de la pequeña.

Algo que pos upuesto quiso aclarar el almeriense en los Premios Cadena Dial.

«Yo no he dicho jamás que la madre, ni la familia de la madre de mi hija, no puedan poner fotos de la niña, eso no lo he dicho. Lo único que quiero es que protejan la intimidad de una menor, nada más. Que no hable de ella, que no la asocie a marcas. Y punto. Nada más que eso».