¿Sabes qué ha dicho la hija de Michael Jackson, Paris, sobre el documental en el que se acusa de abusos a su padre?

Un docuemntal muy polémico. La hija de Michael Jackson no cree que sea necesario que salga a defender públicamente a su padre de las acusaciones de abuso sexual contra menores que se le hacen en un reciente documental, según recoge Mark Savage en BBC.



"No es mi papel", dijo Paris Jackson, de 20 años, quien en un mensaje de Twitter agregó que "no hay nada que pueda decir que ya no se haya dicho en su defensa".