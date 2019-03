Elena Tablada: "Me da vergüenza, David Bisbal tendría que respetar a la madre de su hija"

Les carcome por dentro el rencor y están dando un penoso espectáculo (Un cabreado David Bisbal carga sin piedad contra su ex Elena Tablada).

Nuevo capítulo de la batalla entre Elena Tablada (38) y David Bisbal (39) (Elena Tablada asegura sarcástica que no ha recibido la demanda de David Bisbal y le pide que se calme).

Tras los ataques del cantante almeriense contra su ex, acusándola de "no haber protegido nunca la intimidad" de su hija Ella, la diseñadora ha respondido con la misma dureza al que un día fue su pareja.

"Me da hasta vergüenza. Tendría que saber respetar a la madre de su hija", ha declarado Elena al programa Socialité al ser preguntada sobre las declaraciones del artista.

Tablada contestaba así a las palabras de Bisbal, que mostró su enfado ante las cámaras el pasado jueves durante los premios de Cadena Dial:

"Cuando la madre de mi hija va a una televisión a hablar de este tipo de cosas, que no deberían hablarse porque es sobre una menor, es porque yo, previamente, ya he tratado de hablar con ella para que proteja la intimidad de su hija, que no lo ha hecho nunca".