El vídeo de Justin Bieber con Hailey Baldwin que lo peta en Instagram

No han sido los mejores meses para el cantante. Se acabaron los rumores y polémicas que rodean a Hailey Baldwin y Justin Bieber. Parece que la pareja empieza a disfrutar de su amor y esto es lo mejor para que el cantante canadiense se recupere de su mala época. Desde que Selena Gómez salió del centro de rehabilitación no han parado de acosarle con noticias falsas y el cantante ha explotado dejando claro su amor por la modelo. Para él Gómez ya no existe. Siempre la apreciará pero nada más. Bieber y Baldwin vivirán muy pronto en la nueva casa que el artista le ha regalado a la modelo. Empieza una nueva vida y parece que la boda oficial sigue en pie, según recoge Christian Morales en dg.

Justin Bieber ha vuelto a ser el nombre más buscado en redes sociales, pero no por algo malo, tranquilos. Justin Bieber se ha hecho muy fan de los Jonas Brothers. Parece ser que a él también le ha agradado el regreso de los hermanos y su nuevo temazo. El canadiense se grabó mientras ambos iban en un coche y bailaban y cantaban al ritmo de Sucker, lo nuevo de los Brothers. Tal vez gracias a ellos vuelva a recuperar la ilusión por la música y confirme su regreso a los escenarios.

En el vídeo se le ve muy sonriente, parece que ya está mucho mejor. Además manda un bonito mensaje a sus compañeros. Está muy ilusionado con su regreso. "Los Jonas Brothers están de regreso", escribió el cantante junto al video donde se le ve cantando y bailando. Un vídeo en blanco y negro, pero tranquilos porque no describe su estado anímico. Son los colores favoritos del cantante.

Este vídeo llega solo 24 horas después de que Bieber bromease con el estado de buena esperanza de su mujer. Dijo que Baldwin estaba embarazada, pero finalmente todo era mentira. Aunque quién sabe si pronto esto será real porque están muy enamorados y podría no gustar nada de nada a Gómez, quién en su momento se imaginó una vida a su lado. Los dos soñaban con tener hijos. Por lo pronto los seguidores del cantante están tranquilos.