Bebe deja en ridículo a las feministas: "Las mujeres pierden mucho tiempo yendo de víctimas"

“Lo único que puedo decirles a ustedes es que si me hacen una pregunta y no sé la respuesta, les diré directamente que no sé la respuesta, pero también buscaré la forma de encontrarla, y cuando la tenga, se la daré.”

Eso dicen algunos.

La cantante, que alcanzó a la fama con una canción-protesta contra la violencia de género (Malo), se ha convertido este 26 de abril de 2019 en el centro de la polémica por unas incendiarias declaraciones sobre el feminismo actual:

"Las mujeres pierden mucho tiempo con la lucha feminista, les está devorando la energía y les impide seguir avanzando en sus vidas y carreras profesionales".

“Yo tengo más respeto para un hombre que me permite conocer cual es su posición, incluso si está equivocado. Que el otro que viene como un ángel pero que resulta ser un demonio".

Eso dicen otros.

Bebe participó este jueves en la mesa redonda 'Música con voz de mujer', donde afirmó que ella no es "ni machista, ni feminista" y que el feminismo actual es muy radical, según recoge informalia y comparte Paula Dumas para pd:

"La mujer se está poniendo todo el rato como víctima, cuando las españolas somos afortunadas sólo por haber nacido en este lado del mundo".

Y añadió:

"Los movimientos feministas no deberían darse tanta importancia. Devora la energía".

“Ser totalmente sincero no siempre es lo más diplomático, ni lo más seguro a la hora de comunicarse con seres emocionales.”.-Las palabras de Bebe han generado indignación en las redes sociales, donde la artista se ha convertido rápidamente en Trending Topic. Las críticas hacia ella han sido brutales.