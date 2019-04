Así fue la pelea de Justin Bieber con Haley Baldwin por Selena Gómez

Chiquito follón tienen armado estos tres. Menudo lío tienen montado en casa Justin Bieber y su esposa, Haley Baldwin. Las noticias que llegan de Estados Unidos no apuntan a nada bueno. Un descuido del cantante ha terminado en una batalla campal. Tanto en las redes sociales como entre los miembros de la pareja, según recoge Berta Bartiló en dg y comparte Paula Dumas para pd.

Todo empezó cuando Justin publicó un vídeo en su stories de Instagram en el que mostraba la pantalla de su ordenador y ¡sorpresa!: se podía ver que había buscado a su ex, Selena Gómez, en las redes sociales.

Obviamente, el asunto corrió como la pólvora en internet y los seguidores de la pareja o de alguno de ellos no tardaron en incendiar la red con comentarios de todo tipo.

Algunos se reafirmaban en el hecho de que Bieber y Gómez todavía se quieren y deberían volver. Otros acusaban al joven cantante de estar engañando a Haley. Mientras en un sector, el de los fans más fieles de Selena, se mofaban de Baldwin. De hecho, los rumores de que el amor entre ambos habría renacido y que estarían cerca de volver no dejan de crecer. Cuentan que desde que Selena ha rehecho su vida Bieber estaría ardiendo de celos.

Una serie de comentarios que llevaron a la modelo americana a reventar. Y lo hizo en la red.

Y siguió: "No me voy a sentar aquí y dejar que extraños obsesivos intenten hablarme sobre mi propio marido, si quieres hablar sobre el marido de alguien, entonces consigue tu propio esposo. Buenas noches", sentenció en el mensaje que a las pocas horas desapareció de Instagram.

De momento de puertas para afuera no se han visto más consecuencias. Pero pronto sabremos si de puertas para adentro la ha tenido.

Fans couldn't help but notice that a video of Selena Gomez was in Justin Bieber's browser history and he's really over it: "Stop acting like you know anything about anything.. go to school read your books and focus on your own personal life." https://t.co/GSF6M9oNSK pic.twitter.com/zCDs4WUiPA