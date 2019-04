La puñalada trapera de Poti a David Bustamante

La vida de David Bustamante continúa cuesta abajo y sin frenos. La larga lista de amigas que mantenía empieza a escasear. Ahora también se retira de su lado Poty. El triangulo formado por Echevarría, Bustamante y Poty era muy conocido entre la prensa. Amigos inseparables, pero tras el divorcio de la pareja estos se han ido separando poco a poco hasta el punto de solo coincidir y de casualidad en algún evento, según recoge Christian Morales en dg y comparte Paula Dumas para pd.

El coreógrafo es amigo de los dos por igual. Les quiere, pero no podía estar en medio de una pareja así que decidió cortar por lo sano y decantarse solo por uno. En este caso eligió a la actriz. "Yo soy muy amigo de los dos y, bueno, no me puedo pronunciar para bien ni para mal, somos amigos y son ellos a los que tienen que preguntar", repetía en aquella época Castillo.

El primer síntoma de esta mala relación fue cuando el catante decidió dejar de seguir al jurado de diversos programas de televisión. El cántabro fue increpado por los periodistas para conocer su respuesta. Ahora las redes sociales son muy importantes para determinar las relaciones. "Lo que ha pasado, simplemente, es que hay personas que, en unas etapas de tu vida estás todos los días con ellos y otras en las que no estás igual que antes (...). Muchas veces dejo de seguir a gente porque no me gusta lo que ponen", explicó Bustamante el pasado mes de diciembre.

Nunca más se ha hablado de esta relación hasta el pasado fin de semana. Momento en el que la actriz publicó una fotografía de familia donde se la podía ver disfrutando de una comida con "familia". En la mesa se encontraba Poty con su mujer. Y sí, esperemos que Bustamante no haya visto esta foto porque al lado izquierdo se encuentra nada más y nada menos que Miguel Torres. El futbolista se ha integrado de maravilla en la familia de Echevarría.

Por el momento Poty empieza a hacer nuevos amigos, entre ellos Colate. El coreógrafo le ha dado todo su apoyo al concursante de Supervivientes. Para que no sea expulsado de la isla la primera semana le ha dado mucho apoyo en redes sociales.