¡Horror! ¿Qué le ha pasado a Rosalía en la cara?; ¿se la ha operado o tiene una doble?

Los cambios no son siempre a mejor. La cantante catalana está de gira en Nueva York y desde allí ha compartido dos fotografías que han despertado un auténtico debate entre sus seguidores, entre los que aseguran que su musa se ha operado el rostro y los que defienden lo contrario. Es más, hay quien piensa que Rosalía ha encontrado una doble al otro lado del charco y la utiliza para estar en dos sitios a la vez, según recoge informalia.

"No parece ella", "El photoshop de puta madre", "Tiene toda la cara distinta", "No es ella", "La veo distinta", "Cada día se agranda más los labios", "Quiere ser una Kardashian", "Es un muñeco de cera"... Son algunos de los comentarios que ha recibido Rosalía en las últimas dos fotografías que ha compartido con sus seguidores, en las que aparece vestida con un chándal desde un set de rodaje. De hecho, su cara parece tan distinta que hay quien apunta a que se trata de una doble: "¿Quién es la de la segunda foto?", "La segunda foto me asusta un poco", "No nos mientas, es una doble"...